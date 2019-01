Det melder Ruter like før klokken 20 mandag. Problemene med strømtilførselen i den tett trafikkerte fellestunnelen fører til forsinkelser som har spredt seg til alle linjer.

Linje 1 rammes spesielt hardt. Ruter opplyser at togene her kun vil trafikkere strekningen mellom Frognerseteren og Majorstuen «ut driftsdøgnet». Dette innebærer at reisende på linje 1 må bytte tog på Majorstuen stasjon.