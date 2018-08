Enkelte spor er stengt og trafikken vil dermed være redusert så lenge feilen vedvarer.

Ifølge NSB sine hjemmesider vil feilen føre til redusert trafikk mellom Asker og Lillestrøm.

Linje L14 mellom Oslo S og Asker, linje L21 mellom Skøyen og Stabekk, linje L2 mellom Oslo og Stabekk, og linje R10 mellom Oslo S og Drammen vil alle innstilles så lenge signalfeilen vedvarer. NSB henviser publikum til øvrige tog.

Hvor store forsinkelser publikum vil måtte forvente vil variere, ifølge medievakt i Bane Nor, Harry Korslund.

– Det vil variere fra avgang til avgang. Det kan være alt fra et par minutter og opp mot 20 minutters forsinkelse. Vi anbefaler publikum til å sjekke NSB og Flytogets digitale plattformer for nærmere informasjon om den enkelte avgang, sier Korslund.

Har funnet årsaken til feilen

Årsaken til feilen er funnet, men det er usikkert når trafikken vil gå som normalt igjen.

– Vi har lokalisert årsaken for signalfeilen. Det er et kretskort i et digitalt styringssystem som må byttes ut. Klok av skade ønsker jeg ikke å gi noe tidspunkt for gjenåpning av strekningen mot Drammen, før dette er helt sikkert, sier Korslund i Bane Nor.