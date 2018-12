Nederst i saken kan du stemme på hvem du mener bør bli Årets osloborger.

Hun er stolt og glad over å være nominert som Årets osloborger for sin mangeårige innsats for å slippe fri byens elver og bekker til glede for befolkningen.

– Jo mer du lærer om elvene, jo mer interessert blir du, sier den aktive pensjonisten og ildsjelen.

– Jeg er «hekta» på elver, sier hun og går med målrettede skritt gjennom snøen mot sin lokale bekk, Mærradalsbekken, nedenfor Voksen kirke. Bystyret har nettopp vedtatt at den skal åpnes og få løpe fritt helt ned til Bestumkilen – takket være engasjementet til Ida Fossum Tønnesen og Oslo Elveforum.

Akkurat nå står det et isgufs opp fra den klukkende bekken, som forsvinner inn i et rør. Ida Fossum Tønnesen lar seg ikke affisere av at det er kaldt, men snakker varmt om vårens hvitveisflor og dyreliv langs bekken.

– Du ser rådyr og noen ganger elg her. Sjeldne planter trives, og fuglelivet er livlig med mer enn 65 fuglearter. Bekken skal opp i dagen, uten å ødelegge lekeplassene og grøntområdene, sier hun.

– Uten vann, intet liv

I flere år var Tønnesen leder for Oslo Elveforum, paraplyorganisasjonen som bidrar til vern, rehabilitering og gjenåpning av byens vassdrag i byggesonen. Nå er hun rådgiver i Elveforum og engasjert lokalt for at Oslos vassdrag skal være friske og rene, åpne og tilgjengelige.

– Uten vann, intet liv, sier hun og holder et lite foredrag om hva byens vannveier forteller om kultur- og industrihistorie.

– I Oslos elver er det ørret. Under Ullernchausseen er det anlagt en laksetrapp. Byens skoler har adoptert lokale elver over hele Oslo og bruker elvene som læringsarena på uteskole, forteller Tønnesen.

Oslo Elveforum maser og sørger for at politikerne hele tiden skal ha Oslos vannveier i tankene, og det lokale engasjement er stort. Elvevennene arbeider i kontakt med velforeninger, historielag, natur- og miljøforeninger og lokalmiljøet.

Fakta: Ida Fossum Tønnesen (76) Pensjonist, engasjert i å åpne Oslos elver og få dem ut av rør til glede for byens befolkning Tidligere leder, nå rådgiver i Oslo Elveforum Tidligere sjef for Park- og idrettsetaten Har vært bystyrerepresentant for Høyre og leder for friluftsrådet Tidligere leder for Markarådet Utdannet landskapsarkitekt

Guide til fine turer elvelangs

Som tidligere bystyrerepresentant for Høyre og sjef for Park – og idrettsvesenet kjenner hun Oslo kommune ut og inn, noe som er nyttig i samarbeidet med kommunale etater.

Tønnesen roser dagens politikere som ser verdien av å få åpnet vannveiene. Gamle bekkefarer er sluppet fri etter at de ble lagt i rør da byen trengte mer byggegrunn, og mange elver var stinkende kloakker.

– Hovinbekken var byens mest lukkede elv. Nå løftes den opp og går pent igjennom Ensjøbyen fra Årvolldammen og nedover. Du kan ta T-banen til Hasle, gå elven fra Teglverksdammen ned til Ensjø og gjennom den gamle bilbyen. Det er en morsom tur å gå, sier Tønnesen, som har en fin nyttårsgave til Oslos befolkning:

– Oslo Elveforum gir snart ut en guide over alle de fine turene folk kan gå langs elvene. Den gir tips til hvordan man lettest kommer seg med offentlig kommunikasjon til utgangspunkt for turer elvelangs.