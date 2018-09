– Elbilsalget tar helt av. Hittil i år er hele 38 prosent av nye biler solgt i Oslo elbiler. I bomringen har andelen elbiler økt fra 10 prosent på samme tid i fjor til 17 prosent i år. En betalingsordning vil føre til bedre sirkulasjon og gjøre at flere får tilgang på ladeplasser, sier samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG).

I forslag til kommunebudsjett for Oslo i 2019, som blir lagt frem onsdag, foreslår byrådet at el- og hybridbiler skal betale for å lade på kommunale ladeplasser.