Naboene med klart budskap etter skuddene på Ensjø: – Hold uskyldige utenfor!

– Jeg synes det er ubehagelig. Ekkelt. At det skjedde så tidlig på kvelden og at det rammet en uskyldig familie på vei forbi, sier Berit Aasbak.

Aasbak bor under 50 meter unna krysset på Ensjø der det fredag kveld ble løsnet skudd da to ungdomsgrupperinger havnet i konflikt.

Et skudd traff bilen til en familie med to barn som tilfeldigvis kjørte forbi akkurat da. Skuddet traff døren men ingen i bilen ble skadet.

Det er tredje gang på to uker at det skytes på åpen gate i Oslo.

Søndag 19. august ble en bil beskutt ved Østre Aker.

23. august ble flere skudd avfyrt på Sagene.

Bekymrede naboer

Lørdag formiddag er politisperringene fjernet og det er ingenting som minner den dramatiske hendelsen dagen før på Ensjø. Men naboene er bekymret.

– Det har jo vært noen episoder her, blant annet den ved Bingoen i fjor, og vi vet at det er mye dop og ungdomsgjenger i området, sier Aasbak.

Hun har en sønn på 17 og en datter på 13. De får ikke gå alene forbi Bingoen uten å ha moren på telefonlinjen, selv ikke på dagtid.

– Jeg vet det er mye gjengaktiviet og at de rekrutterer yngre ungdom.

Datteren Amina Rabo-Aasbak sier hun snur hvis hun ser ungdommer samlet mellom blokkene eller utenfor T-banen.

– Jeg blir redd og jeg synes det er skummelt, forteller hun.

Vitneavhør og video

Lørdag ettermiddag jobbet Oslo-politiet med vitneavhør samtidig som de innhenter videoovervåking i området.

Målet er å kartlegge hendelsesforløpet og identifisere eventuelle gjerningspersoner.

– Vi har en formening om hva som har skjedd, men er ikke ferdig med å kartlegge hendelsesforløpet, sier Henrik Rådal, jourhavende jurist i Oslo politidistrikt.

Lørdag ettermiddag hadde politiet ingen navngitte personer de gikk etter. Ingen var heller siktet eller pågrepet i saken.

– Informasjonen vi har nå er at det var to grupperinger med personer i alderen 18–25 år som har hatt en konflikt slik at det er blitt avfyrt skudd som har truffet en tilfeldig forbipasserende bil, sier Rådal.

– Hold uskyldige unna

– Jeg pleier ikke bli veldig bekymret når slike ting skjer, og er ikke av dem som ville holdt barna unna uteområdene. Men det som skjedde i går kveld liker jeg ikke, sier Vibeke Almquist.

Hun er på vei til tivoli med sønnen Hektor og kompisen Emil Leander, og bor like i nærheten av området der skuddvekslingen skjedde på Ensjø fredag.

Almquist mener denne episoden skiller seg fra de fleste tilsvarende ved at en helt tilfeldig familie ble rammet.

– Til disse som skyter: Hold uskyldige utenfor. Det er fullstendig uakseptabelt at en småbarnsfamilie i en tilfeldig bil ble truffet, sier hun.

# Politiet er på Ensjø med en rekke enheter, hvor det har vært en konflikt mellom to grupperinger. Det har blitt avfyrt et skudd mot en bil, men vi har ikke opplysninger om at noen er skadet. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) August 31, 2018

Metlid: Svært alvorlig

Grete Metlid, leder for Etterretning og etterforskning (FEE) ved Oslo politidistrikt sier til Aftenposten at politiet ser svært alvorlig på at det har vært tre saker den siste tiden med skyting på åpen gate og siste sak hvor tilfeldig bil truffet.

– Vi setter ikke de to siste sakene i sammenheng med skytingen på Haugenstua-Østre Aker, sier Metlid.

Hun påpeker at Oslo-politiet har en pågående innsats mot kriminelle nettverk, gjeng- og ungdomsmiljø knyttet til dette i Oslo.

– Vi er opptatt av at en ser at disse utfordringene ikke kun er knyttet til Oslo Sør og Øst, men også må innbefatte flere deler av byen, sier Metlid.