Den 7 meter høye bronseskulpturen skal stå ferdig våren 2020.

Den britiske kunstneren har beundret Edvard Munch hele livet, og kunsten hans har vært en viktig inspirasjon for henne gjennom mange år, ifølge Oslo kommune.

Verket «The Mother» er en skulptur av en sittende kvinne, plassert i den sørlige enden av Museumsutstikkeren. Den vil være godt synlig fra Havnepromenaden, fra omkringliggende bygninger og fra fjorden.

Foto: Tore Meek / NTB scanpix

– Tittelen «The Mother» antyder en moden, beskyttende figur og verket minner oss om de allestedsnærværende motivene av kvinner og akter i Munchs kunst. Som en ikke-idealisert avbildning av en kvinne, laget av en kvinne, har verket også en tydelig feministisk dimensjon, heter det i juryens begrunnelse.

Emin, er en av syv kunstnere som tidligere i år ble invitert til å sende inn forslag til kunst til Museumsutstikkeren. Hun har tidligere fått mye oppmerksomhet for «My Bed», som består av en seng med blant annet spritflasker rundt, og teltinstallasjonen «Everyone I Have Ever Slept With 1963–1995».