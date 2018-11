Mandag kveld meldte politiet på Twitter om flere branner på Oslos østkant. Etter innledende undersøkelser sette de brannene i sammenheng. De mener brannene var påsatt.

Omkring klokken 17.45 ble det meldt om brann i et tre i Jerikoveien. En drøy time senere ble det tvitret om en ny brann i et annet tre, denne gang ved Ulsrud videregående skole. Ti minutter senere kom det melding om en brann i et skur ved en barnehage i Paal Bergs vei.

– Vi mistenker at brannene er påsatt. Det er funn på stedet som tyder på det, sier operasjonsleder Christian Krohn Engeseth i Oslo politidistrikt.

Han sier at de setter brannene i sammenheng med hverandre fordi de skjedde med kort tids mellomrom på tre plasser i nærheten av hverandre. Foreløpig er ingen pågrepet i saken.

Det er foreløpig ingen som er mistenkt for å ha satt fyr på de to trærne.

Alle brannene ble slukket i løpet av kort tid.

– Skuret ble totalskadd, og en del trehjulssykler ble brent, sier operasjonslederen.