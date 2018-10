Alt torsdag morgen fikk politiet en bekymringsmelding fra en rektor om at det var planlagt slåssing på en Yrkes-NM for 10.-klassinger.

Politiet var derfor allerede på plass med flere patruljer før slåsskampene begynte på Hellerudsletta på Romerike.

Likevel klarte de ikke å forhindre at bråket utartet.

Ved 11.30-tiden meldte politiet at de hadde flere patruljer på stedet som slet med å få kontroll på situasjonen.

«En gutt er blitt sendt til Ahus etter å ha blitt slått i hodet. Rapportert om svært dårlig stemning mellom flere grupperinger», skrev Øst politidistrikt på Twitter.

– Det er noe riv ruskende galt når vi må ha fire politipatruljer for å få orden på et elevarrangement. Her var det tydelig at de hadde avtalt på forhånd at her skulle det lages bråk, sier operasjonsleder Gisle Sveen.

Elever fra flere skoler i Oslo, Enebakk, Vestby og Son havnet på politiets blokk etter bråket.

Arrangementet startet klokken 9 og skulle etter planen være ferdig kl 12.

Klokken 12.47 kom det en ny melding fra Øst politidistrikt på Twitter.

«Arrangement er nå ferdig og vi avslutter på stedet. 4 gutter i alder 15 år ble innbrakt. Disse ble pekt ut som mistenkte for vold mot gutten som ble sendt Ahus. Foreldre varslet for henting på politistasjonen. Gutt på Ahus skal ikke være alvorlig skadd, skrev de på mikrobloggtjenesten.