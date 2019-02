– Jeg kan bekrefte at han bor like i nærheten, og det har vært kontakt eller en relasjon mellom de to, sier politiinspektør Grete Lien Metlid i Oslo politidistrikt.

Mannen i slutten av 30-årene ble pågrepet torsdag ettermiddag like utenfor Oslo. Han satt i avhør hele fredag.

– Avdøde ble obdusert fredag, men ved 16-tiden hadde vi ennå ikke fått noen foreløpig obduksjonsrapport, Metlid.

Siktede vil bli fremstilt for varetektsfengsling klokken 11.30 lørdag i Oslo tingrett.

Siktede og hans familie flyttet inn i samme borettslag som avdøde for seks år siden.

Han er gift, og arbeidet i en av Oslos nabokommuner.

Styrket mistanke

– Vi har siden etterforskningen startet torsdag formiddag skaffet oss ganske god oversikt over saken. Mistanken mot siktede er styrket, sier Metlid.

Mette Yvonne Larsen, som er mannens forsvarer, vil ikke si om mannen har tatt stilling til siktelsen.

– Avhørene pågår fortsatt, sier Larsen ved 16-tiden fredag.

Obduseres fredag

Politiet fikk en bekymringsmelding fra kvinnens arbeidsgiver i 09.30-tiden torsdag etter at hun hadde ikke møtt på jobb.

Etter innledende undersøkelser, reiste en politipatrulje hjem til kvinnen, der de brøt seg inn og fant den døde klokken 13.22 torsdag.

– Vi mener den døde er en voksen kvinne, men vi har ennå ikke identifisert personen, sa Metlid på en pressekonferanse torsdag kveld.

På grunn av «omstendigheter ved den døde» lot det seg ikke gjøre å få kvinnens identitet torsdag.

– Vi har varslet familien til kvinnen som eide leiligheten om at vi har funnet en død person, men vi har understreket at vi ikke er helt sikre på identiteten før obduksjonen er ferdig, sier Metlid.