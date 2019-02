– Salget av huset bak oss ble nylig tinglyst, men avtalen ble inngått for noen år siden og det står allerede tomt, forteller en gruppe beboerne på Smestad mens de samles i kulden.

Prisen? 20 millioner kroner, ifølge Eiendomsregisteret. Flere store aktører i eiendomsbransjen var tidlig ute for å sikre seg eiendommer her. I et annet av husene er stuen blitt delt opp i hybler hvor det nå bor håndverkere, i et tredje er containere lagret i hagen.