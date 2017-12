48 av bomstasjonene kommer i Oslo, to i Lørenskog, to i Oppegård og én i Ski kommune. Fordelt på de tre bomringene i hovedstadsområdet kommer 14 av de nye bomstasjonene på bygrensen for trafikk fra Romerike og Follo, mens de resterende 39 legges til Indre ring.

I den eksisterende Osloringen er det ikke planlagt nye bomstasjoner, men 20 av de 29 bomstasjonene som allerede finnes i Oslo-området i dag skal bygges om til toveis innkreving – med halv pris per passering sammenlignet med i dag.