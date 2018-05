Etter flere år med positiv utvikling snudde det. Siden 2016 har pilene pekt i feil retning. Det er blitt mer kriminalitet blant unge i Oslo.

Det blir også flere unge gjengangere, fra 2016 til 2017 gikk denne gruppen fra 112 til 151 personer. Den andelen som øker mest er jentene. Dette er noe av det som kommer frem i den ferske Salto-rapporten, en rapport som utarbeides av Oslo politidistrikt i samarbeid med Oslo kommune.

Disse er involvert i rundt 65 prosent av anmeldelsene med flere gjerningspersoner som er under 18 år.

Blir 11-åringen tatt for nasking fire ganger varsles skolen. 16-åringen som etterforskes for vold, forteller ikke politiet om.

Høyeste på ni år

I fjor ble det registrert 2795 straffbare forhold i aldersgruppen 10–17 år. Det er det høyeste antallet lovbrudd i denne aldersgruppen siden 2009.

Det er 595 flere forhold enn i 2016, som var 2200.

For to år siden ble 1033 ungdommer registrert med straffbare forhold. Siden det har man sett en voldsom økning.

1483 ungdommer ble i fjor registrert med straffbare forhold. Man må tilbake til 2009 for å finne et høyere antall. Da ble 1589 ungdommer registrert med straffbare forhold.

Hvor skjer det?

Alle kretsene (sentrum, Grønland, Stovner, Manglerud og Majorstuen) har opplevd en økning i antall forhold siden 2015.

Det ble i fjor registrert i underkant av to straffbare forhold pr. krets, hvor personer under 18 år ble registrert som mistenkt eller siktet.

Grønland har flest forhold (900). Denne kretsen, og Oslo generelt, så en redusering av forholdene fra 2009 til 2015.

Majorstuen hadde en kraftigste stigningen fra 2016 til 2017, der økte forholdene med 66 prosent.

Volden øker

Man må tilbake til 2007 for å finne like mange registreringer av fysisk vold blant barn og unge som i fjor.

Økningen gjelder ikke bare på fritiden, det skjer stadig mer vold i skolen.

Massevold står for en stor del av økningen. Det er gjerne flere gjerningspersoner pr. anmeldelse. Ungdommer oppildnes gjennom sosiale medier og slåsskamper filmes.

– Det er veldig lite som skal til for at de tyr til vold. Mange av de ser på det som noe positivt for dem selv. Noe det overhodet ikke er, sier Janne Stømner, leder for felles enhet for forebygging i Oslo politidistrikt.

– Dette fører til at de blir mer «trigget» og utøver grovere vold, dessverre. Noe som vi ser når vi møter dem, at de vil kjekke seg. Generelt opplever vi og andre autoritetspersoner at de har mindre respekt, sier hun.

Følger ikke utviklingen

Mens narkotikalovbruddene for Oslo politidistrikt, uavhengig av alder, er blitt redusert hvert eneste år siden 2013, er ikke utviklingen like positiv blant ungdom under 18 år.

Forholdene i aldersgruppen gutter 10 til 177 år har økt kraftig de siste to årene.

Det ble registrert 465 forhold fordelt på 296 gutter i fjor. Økningen skjedde i hovedsak i kretsene Grønland og Manglerud.