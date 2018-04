Mann dømt til 19 års fengsel for knivdrap ved bussholdeplass på Trosterud

Han er også dømt for å ha mishandlet sin ektefelle og datter i om lag 13 år. Mannen anket dommen fra Oslo tingrett til lagmannsretten. Anken gjaldt straffeutmålingen.

Ett av hovedspørsmålene var om drapet var begått med overlegg. Lagmannsretten fant i likhet med tingretten tiltalte skyldig i overlagt drap.

Oslo tingrett dømte i desember i fjor mannen til 17 år og ni måneders fengsel. Også da la aktor, statsadvokat Aina Mee Ertzeid, ned påstand om 19 års fengsel.

Lagmannsretten bemerker i skjerpende retning at drapet skjedde på en planmessig og brutal måte, og at drapshandlingen skjedde på dagen på et offentlig sted hvor mange mennesker ferdes.

Knivstikkingen skjedde på en gangvei på Trosterud i juni i fjor. Den 35 år gamle kvinnen var på vei hjem etter en utenlandsreise og hadde gått av flybussen da mannen møtte henne.

Han gikk til angrep nær avkjørselen mot Lindebergåsen. Kvinnen døde av forblødning etter flere knivstikk i halsen og ansiktet. Flere personer så drapet, og mannen ble pågrepet i direkte tilknytning til åstedet.

Han har erkjent forsettlig drap på sin kone og at han hadde utsatt henne og datteren for mishandling over flere år. Kvinnen hadde to opphold på krisesenter i månedene før drapet.

43-åringen er norsk statsborger, men er opprinnelig fra Afghanistan. Kona var russisk statsborger.