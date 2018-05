Røykteppe på Det Norske Teatret legger demper på kveldens forestillinger

Stein J. Bjørge

Torsdag ettermiddag tikket det inn en Twitter-melding fra operasjonssentralen om brann på Det Norske Teatret i Oslo sentrum.

Et sceneteppet på scene 3 tok fyr, og selv om flammene var raskt under kontroll, har et røykteppe lagt seg i salen.

Scene 3 skulle vise stykket «Cally» i kveld, men forestillingen er avlyst etter scenebrannen. De andre scenene vil operere som normalt, med mulighet for små forsinkelser.

Brannvesenet forteller at det vil ta lang tid å lufte ut røyken.

– Det er mye røyk og høyt under taket, skriver brannvesenet på Twitter.

De 70 som befant seg inne på teateret, evakuerte seg selv ut av bygningen da brannalarmen gikk.

Etter hvert fikk skuespillerne og scenearbeiderne slippe inn i foajeen. Kaffe ble servert for å kurere gruff, mens brannfolkene kartla mulighetene for å lage scenekunst uten røyk og flammer.

Skuespiller Geir Kvarme, for anledning ikledd en burgunderrød slåbrok, var ikke nevneverdig fornøyd.

– Man kan vel ikke si at dette var den optimale oppvarmingen til forestillingen, svarte han på Aftenpostens henvendelse. Han skal på scenen i kveld i stykket «Den siste kongsfesten»