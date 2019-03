Politiet opplyser til Aftenposten at vitner så en person lene seg til en stolpe i Lillevannsveien, og at vedkommende deretter falt ned en skrent, et fall på mellom 10 og 20 meter.

Vedkommende ble fraktet til Ullevål sykehus med ambulanse, og skadene er alvorlige, opplyser politiet.

Lørdag kveld opplyser Oslo universitetssykehus at 18-åringen har lettere skader etter fallet.

I sin twittermelding knyttet politiet fallet til Trostefaret, som er like ved Holmenkollen T-banestasjon.

På spørsmål om ulykken kan knyttes til hjemreiser etter lørdagens femmil i Holmenkollen, svarte politiet først at dette er for tidlig å si.

Operasjonsleder Gjermund Stokkli sier til NTB:

– Ulykkesstedet ligger rett bak skianlegget, og det er ikke langt unna Holmenkollen T-banestasjon. Men vi vet ikke om det er en publikummer som har vært på vei hjem.

Til VG opplyser Stokkli at det trolig var en ulykke.

– Vedkommende gikk langs en vei og støttet seg på en stolpe da han falt ned en skrent på 20–25 meter. Ut ifra de siste opplysningene jeg har nå, falt vedkommende rundt seks meter i fritt fall, og deretter rullet videre nedover, sier han til VG.

Stokkli sier mannens skader er alvorlige, men ikke livstruende.