Når du går fra Gamlebyen til sentrum, ser du at landskapet tydelig skrår opp på høyre side av gaten. Det er fordi Grønlandsleiret og Grønland en gang var middelalderens strandlinje.

Det faste landet innerst i Bjørvika skyldtes ikke at vannet sank. Derimot begynte landet å stige for ca. 10.000 år siden, etter at en enorm tung isbre smeltet. Når tyngden av isbreen ikke lenger tynget landet, steg det slik at den tidligere havbunnen kom opp og ble en næringsrik, frodig og grønn gresslette.