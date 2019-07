På to år har den amerikanske elsparkesykkelutleieren Lime markert seg som den største og raskest voksende aktøren på det globale elsparkesykkelmarkedet.

Selskapet leier ut sykler i over hundre byer verden over og har totalt over ti millioner brukere. Fredag føyet den amerikanske giganten seg inn i rekken av oslobaserte elsparkesykkelutleiere.

– Jeg har lenge ønsket å starte opp her i Oslo, sier Toby Sun.

Han er medgrunnlegger av Lime og befinner seg i den norske hovedstaden for å hjelpe til med lanseringen.

Vil bli størst i Oslo

Lime blir den nå sjette aktøren på det norske elsparkesykkelmarkedet, og har planer om å bli byens største.

– Vi er ledende på sparkesykkeldeling i verden og ønsker å vokse til å bli ledende også i Oslo, sier Sun.

Selskapet har fredag plassert omtrent 150 elsparkesykler i Oslos gater. Derfra vil antallet skaleres etter kundenes etterspørsel.

Tror dere Oslo er klar for nok en aktør på elsparkesykkelmarkedet?

– Absolutt! Oslo er en grønn by og vår visjon har mye til felles med byens. Vi vil bruke teknologi til å gjøre det lettere, grønnere og sunnere å bo i byer, sier Sun.

Dan P. Neegaard

Positiv til fremtiden

Sun er sikker på at elsparkesykler vil prege bybildet i Oslo i mange år fremover.

– Jeg mener det er den største oppfinnelsen innen mobilitet på hundre år, sier han.

Han sammenligner elsparkesykkelen med et flyvende teppe.

– Den bringer med seg glede og moro og gjør folks liv lettere.

Aftenposten har tidligere omtalt elsparkesyklers korte levetid. Ifølge en undersøkelse publisert av den danske avisen Politiken i april har elsparkesykler i europeiske byer i snitt en levetid på et kun et par måneder.

Sun sier han er kjent med problemet og hevder de jobber for å gjøre sine sparkesykler hundre prosent fornybare.

– Våre sparkesykler har en levetid på minst seks måneder og levetiden forbedres stadig.

Deler ut hjelmer

Fra april til og med juni ble 187 personer skadet etter fall med elektrisk sparkesykkel i Oslo.

Sun forklarer at Lime vier mye oppmerksomhet til sikkerhet når de lanserer i byen.

I oppstartsfasen skal selskapet blant annet dele ut gratis hjelmer. Sun tror brukerne enkelt kan venne seg til bruk av hjelm hvis tilbudet av sparkesykler er godt nok.

– Hvis folk er sikre på at de alltid vil få tak i en sparkesykkel vil flere muligens ha med seg hjelm, sier han.

Dan P. Neegaard

For flere regler, men mot stativer

Sun forteller at Lime ønsker å være en integrert del av byens transportsystem. Han ønsker å etablere et samarbeid med bystyret i Oslo.

Ifølge en oversikt laget av Euronews, har flere europeiske og amerikanske byer har innført ulike restriksjoner i bruk av elsparkesykkel.

Byen Nashville har lagt ned et totalforbud mot praksisen, mens Storbritannia tillater kjøring kun på egen eiendom. Frankrike og Peru er blant andre nasjoner som har innført forbud mot bruk av elsparkesyklene på gangvei, fortau eller i gangfelt.

Alvorlige ulykker og et stort antall klager skal de viktigste årsakene.

Sun mener det er viktig med regler for hvor det er lov til å kjøre og parkere, hva som er anstendig fart og hvilke standarder for drift og vedlikehold som skal gjelde.

Sun sier likevel at han er skeptisk til å benytte stativer og parkeringsstasjoner, slik for eksempel Oslo bysykkel gjør.

– Vi tror på fri flyt. Å parkere hvor man vil er fremtiden, sier han.

Dan P. Neegaard

Ønsker konkurrenten velkommen

At den amerikanske giganten nå ankommer Oslo bekymrer ikke konkurrentene i stor grad.

– Vi ønsker konkurranse velkommen. Det skjerper oss på en god måte, sier Lars Christian Grødem-Olsen i Tier.

Han legger til at deres største konkurrent er bilen.

Grødem-Olsen forteller at også de er i kontakt med politikerne for å få innført en mer regulert elsparkesykkelkultur.

– Vi ønsker å gå i dialog med alle i kommunen som ønsker å diskutere med oss for finne den beste løsningen.

Andreas Strømsheim-Aamodt i norske Zvipp ønsker også Lime velkommen til Oslo.

Han forteller også at de når ut til politikerne.

– Vi fører en tett dialog med Oslo kommune og til og med foreslått konkrete modeller for hvordan markedet best skal reguleres, sier Strømsheim-Aamodt.