Kraftig brann i barnehage i Oslo natt til lørdag

Politiet fikk melding om brannen klokken 02.43. Det er uvisst hva som er årsaken til brannen. Saken vil bli etterforsket, opplyser operasjonssentralen til Aftenposten like før klokken 09.

– Det brenner kraftig i barnehagen, sa operasjonsleder Guro Sandnes i Oslo politidistrikt til NTB like etter klokken 03. Brannvesenet fikk kontroll over stedet like etter klokken 05.

Brannen var i et bygg som knytter to hovedbygg i barnehagen sammen. Bygget er en av landets første sveitservillaer.

Oslo brann- og redningsetat (OBRE) rykket ut med syv brannbiler.

Vaktkommandør Morten Grimstad sa til NTB at det var store flammer på stedet før brannvesenet var fremme.

Flammene spredte seg fra det første bygget til et av de andre byggene.

I morgentimene jobbes det med etterslukking og taktisk etterforskning på stedet. Ifølge Grimstad er det ingenting som tilsier at det var folk inne i barnehagebyggene da brannen brøt ut.

Bilder fra stedet viser stor røykutvikling.