Etter fire uker med forhandlinger la Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Sosialistisk Venstreparti frem den nye politiske plattformen for byrådet i Oslo tirsdag.

Den inneholder bl.a. ti overordnede løfter frem mot 2030. Det sittende byrådet, som i høst ble gjenvalgt, er imidlertid bare valgt frem til 2023.

De løftene, som skal være en slags rettesnor for styringen av byen, dreier seg om alt fra at «det være små forskjeller og sterke fellesskap» i Oslo til at det skal skapes « flere grønne arbeidsplasser» og at byrådet vil arbeide for at «flere skal i jobb.»

Fakta: Disse har forhandlet om den nye byrådsplattformen Forhandlingsdelegasjonene har bestått av tre politikere fra hvert av de tre partiene. For Arbeiderpartiet: Forhandlingsleder Raymond Johansen og medlemmene Frode Jacobsen, Rina Mariann Hansen og Kamzy Gunaratnam. For Miljøpartiet De Grønne: Forhandlingsleder Lan Marie Berg og medlemmene Einar Wilhelmsen, Hanna E. Marcussen og Sirin Hellvin Stav. For Sosialistisk Venstreparti: Forhandlingsleder Sunniva Holmås Eidsvoll og medlemmene Marianne Borgen, Inga Marte Thorkildsen og Omar Samy Gamal.

Men den konkrete politikken de tre partiene varsler for de fire neste årene er bl.a. etter:

Barnehage:

Det gjennomføres forsøk med gratis kjernetid i barnehagen for alle ettåringer i Vestre Aker, Stovner, Søndre Nordstrand, Alna, Grorud, Bjerke og Gamle Oslo.

Videre opptrapping av gratis kjernetid til hele Oslo skal vurderes etter at forsøket er evaluert.

Aktivitetsskole (AKS)

Alle elever får gratis aktivitetsskole på 1., 2. og 3. trinn i Oslo-skolen.

Kvaliteten på aktivitetsskolen skal heves, blant annet gjennom samarbeid med idrett, kultur og frivillighet.

Skolemat:

Byrådet vil starte innføringen av et sunt og kjøttfritt skolemåltid i Oslo-skolen.

Ungdomsgaranti:

Alle unge i Oslo under 24 år skal være sikret jobb, utdanning eller opplæring, blant annet gjennom nye jobbprogrammer, sommerjobber og tilrettelagte arbeidsplasser for ungdom.

Kollektivtransport:

Prisen på enkeltbilletter kuttes med 20 prosent.

Familierabatten utvides til hele uken utenom rushtid og den planlagte prisøkningen for Ruter-billetter i 2020 avlyses.

Det blir flere tusen nye ukentlige avganger med buss, trikk og T-bane, særlig i ytre by.

Det skal være fem- og timinutters frekvens på de viktigste rutene i indre og ytre by i rushtiden.

Klima:

300 millioner kroner settes av til kommunens klimafond for å støtte folk som vil reise klimavennlig til jobb, bytte ut bilen, eller bedrifter som kjøper elvaresykkel.

Styre byen etter et klimabudsjett med konkrete og forpliktende tiltak for å nå målet om 95 prosent kutt i klimagassutslippene i 2030.

Synliggjøre klimakonsekvenser og fordelingskonsekvenser i alle relevante saker som fremmes for bystyret.

Sykkelveier:

Fremskynde sykkelplanen slik at 100 kilometer ny eller oppgradert sykkelvei bygges innen 2023.

Offentlig/privat velferd:

Alle Oslos sykehjem skal være drevet av kommunen eller ideelle innen 2023 og bruken av kommersielle selskaper i barnevernet skal fases ut.

Bolig: