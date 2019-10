Forhandlingsdelegasjonene har bestått av tre politikere fra hvert av de tre partiene. For Arbeiderpartiet: Forhandlingsleder Raymond Johansen og medlemmene Frode Jacobsen, Rina Mariann Hansen og Kamzy Gunaratnam. For Miljøpartiet De Grønne: Forhandlingsleder Lan Marie Berg og medlemmene Einar Wilhelmsen, Hanna E. Marcussen og Sirin Hellvin Stav. For Sosialistisk Venstreparti: Forhandlingsleder Sunniva Holmås Eidsvoll og medlemmene Marianne Borgen, Inga Marte Thorkildsen og Omar Samy Gamal.