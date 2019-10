Den 32 år gamle mannen og den 25 år gamle kvinnen som er pågrepet etter gårsdagens ambulansekapring i Oslo, har i natt sittet i arresten i politihuset i Oslo.

Onsdag har de begge blitt avhørt.

Etter avhøret sier 32-åringens forsvarer, advokat Øyvind Bergøy Pedersen, at han har gitt en kort redegjørelse for det som har skjedd. Ifølge forsvareren har ikke 32-åringen hatt noen intensjon om å skade noen.

– Han fikk panikk fordi han hadde våpen og narkotika i bilen og stjal ambulansen for å komme seg unna. Han har ikke hatt noen andre intensjoner, sier Pedersen.

– Han beklager det som har skjedd overfor de fornærmede. Han er lei seg for det som skjedde, sier Pedersen.

Den siktede mannen ble tatt med en replika av en Uzi, altså en maskinpistol som ikke var ekte, og en uladd hagle, ifølge forsvareren. Pedersen har vært 32-åringens advokat også i tidligere saker.

32-åringen har svart på spørsmål i innledende avhør om selve hendelsen. Men etter det Aftenposten kjenner til, har ikke forsvareren fått fullt innsyn i siktelsen.

Stein J. Bjørge

Advokat John Arild Aasen er forsvarer for den 25 år gamle kvinnen som ble etterlyst i forbindelse med pågripelsen av 32-åringen. Hun ble senere pågrepet uten dramatikk i en butikk i Oslo.

– Hun skal bli avhørt klokken 11, sa Aasen tidligere onsdag. Han har ikke sett bevisene i saken. Aasen snakket med 25-åringen i går.

Stein Bjørge

25-åringen ble pågrepet og varetektsfengslet i mars 2019. Da var hun siktet for grov narkotikaovertredelse.

Av kjennelsen kommer det frem at hun er siktet for identitetskrenkelser mot fem personer. En identitetskrenkelse kan for eksempel være ID-tyveri. I den aktuelle saken er hun siktet sammen med en annen person.

Fremstilles ikke for varetekt onsdag

Politiinspektør Grete Lien Metlid skriver i en tekstmelding til Aftenposten at hverken den siktede 32-åringen eller den 25 år gamle kvinnen vil bli fremstilt for varetektsfengsling onsdag.

Hun bekrefter at det er planlagt et avhør av 32-åringen senere onsdag.

NTB melder onsdag ettermiddag at 32-åringen fremstilles for fengsling torsdag, etter at påtalemyndigheten er ferdig med sin vurdering av onsdagens avhør.

Politiet ber publikum om videoer

Politiet ber publikum om å sende dem bilde- og videomateriale av ambulansedramaet som utspilte seg på Torshov tirsdag, melder NTB.

I en pressemelding onsdag skriver Oslo-politiet at de ber publikum ta kontakt hvis de har opplysninger eller har gjort observasjoner og fortsatt ikke har snakket med dem.

– Vi ønsker også tilsendt videoer og bildemateriale i forbindelse med saken, skriver de.

Eventuelle bilder eller videoer kan sendes til politiets tipsnettsted.