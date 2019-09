Fem år er gått siden Bjørvikas nye paradegate åpnet. Men kritikken har haglet, særlig fra syklister.

På få år har gaten, som skulle bli Oslos Champs-Élysées, seilet opp som en av Oslos mest ulykkesbelastede. Og etter dødsulykken i Langkaigata for ett år siden, blusset debatten om sykkelforholdene i Bjørvika kraftig opp igjen.

Helt siden åpningen har Veivesenet gjort flere små og mellomstore tiltak og justeringer. Men det har ikke vært nok.

Nå tas det større grep. Gaten skal bygges om. Mandag ruller anleggsmaskinene ut igjen.

– Tryggheten til syklistene skal bli bedre, forsikrer prosjektleder i Statens vegvesen, region øst, Dagmar Hoyer.

Arbeidene skal pågå frem til jul, og deles i to faser. I første omgang skal sykkelfeltene ved Bjørvika bussholdeplass legges bak leskur. En lignende løsning er allerede på plass, men nå skal tiltaket gjøres permanent, trær skal plantes på nytt og holdeplassene skal få et estetisk løft.

I oktober fortsetter arbeidet med grepene som virkelig vil bli merkbare, både for syklister og sjåfører.

En 60 cm bred rekke med kantstein skal sages til det gjenstår 15 centimeter. Det frigjør 45 centimeters bredde i begge retninger.

Det gjør det mulig å utvide sykkelfeltet fra 150 til 170 centimeter i bredden.

Bussfeltets bredde utvides fra 3 til 3,25 meter.

Bussfelt under minimumskrav

Ifølge prosjektleder Hoyer har et hovedproblem i Dronning Eufemias gate vært at bussfeltet er smalere enn standarden på tilsvarende veier. Det har gjort at bussene ofte har kommet over i sykkelfeltet. 3,25 meter er normen for bussfelt i by.

– Det skal vi ikke lenger ha noe av, sier Hoyer.

– Men 20 centimeter bredere sykkelvei er ikke all verden?

– Det er dette vi får til. Nå skal bussjåførene klare å holde seg i feltet sitt. Det vil øke tryggheten betraktelig, sier Hoyer til Aftenposten.

Byggearbeidene i Bjørvika gjør at bil- og busstrafikken legges om i høst. Trafikanter må regne med kødannelser og kaos.

Fra mandag 16. september bygger vi om i Dronning Eufemias gate. Både sykkel- og kollektivfeltet skal bli bredere. Legg merke til at kjøremønsteret legges om mens vi bygger. I første fase - fra 16. september til 20. oktober - bygger vi om Bjørvika holdeplass i vestgående retning. pic.twitter.com/YH8Bl7pWN6 — Statens vegvesen (@VegvesenOst) September 13, 2019

Komplisert å endre gaten

Som Aftenposten tidligere har skrevet, er det komplisert å gjøre store endringer i Dronning Eufemias gate. Mye er fysisk låst i anlegget.

Plantekasser og avrenningssystemer er frest inn i det gedigne broelementet som utgjør gatefundamentet, som igjen understøttes av 1.000 søyler pælet til fjell.

Statens vegvesen

Under gatedekket er det et komplisert nett av teknisk infrastruktur, blant annet til gatevarme og vannforsyning. Å fjerne kantstein kan føre til at kabler og elektronikk bokstavelig talt tyter ut – derfor må de sages.

– Derfor tar det relativt lang tid å gjøre endringer, sier Hoyer.

Planen er at Dronning Eufemias gate skal stå fiks ferdig 20.12. Til våren skal sykkelfeltet i Langkaigata også utvides, til maksimalt 2 meters bredde.

Nye trafikkøyer for å skille syklister og biler

Statens vegvesen har allerede gjort flere tiltak i forbindelse med fornyelsen i Bjørvika.

Det er bygget fire trafikkøyer ved utsatte kryss for å skille syklister og bilister bedre, blant annet i krysset småbarnsmor Karine Wang ble drept i september i fjor.

I tillegg er trafikklysene justert slik at syklister som skal rett frem i kryssene aldri skal komme i konfliktmed høyresvingende bilister. Dette for å redusere risikoen for blindsoneulykker.

Samlet vil fornyelsen koste rundt 20 millioner kroner.

– Det er kun fem år siden Dronning Eufemias gate sto ferdig til nesten en milliard kroner. Likevel må den bygges om på nytt. Hvorfor ble det egentlig slik?

– Da gaten ble planlagt, var ikke sykkel et hovedfokus. Gaten er et produkt av et samarbeid og resultat av et kompromiss, sier Hoyer.