Over hele landet er det innført strenge tiltak for å begrense spredning av smitte. For mange av oss er den tradisjonelle hytteturen avlyst. Det samme er skiferie, middagsselskaper og soling i tynn fjelluft. Ingen kommer andre påskedag til å stå timevis i bilkø over lange strekk med asfalt. Sammenkomster med venner er avblåst, bursdager og feiringer utsatt. I stedet er vi oppfordret til å holde oss hjemme. I solidaritet og dugnadsånd.

Men selv om en annerledes påske står for døren, gjør mange det de kan for å likevel få en fin og aktiv høytid. I hovedstaden sykles og jogges det.

Utenfor Godt Brød på Bislet nyter folk kaffe og bakervarer i solen.

Vi går turer og jobber i hagen. Ifølge Meteorologisk institutt ligger mye til rette for at også resten av påsken kan tilbringes i godværet på Sør- og Østlandet. For selv om resten av landet trolig må vente noen uker til, kan værvinnerne glede seg til både sol og varme fremover.

Allerede i dag var mange Oslo-innbyggere ute i tosifrede varmegrader og kjente på den prøvende følelsen av vår og påskeferie. Aftenpostens fotograf har vært ute og fanget noen av øyeblikkene.

På idrettsbanen et steinkast fra Sinsenkrysset driver to med intervalltrening på gressmatten. Selv om idrettsarrangementer er avlyst, holder mange anlegg og baner likevel åpent så lenge smittevernreglene blir fulgt.

På Ekebergsletta er det midlertidig golftrening for gutta som lengter etter en bane med 18 hull.

I stedet for skitur over vidda med pulk trekkes det bildekk på turveien på Skårer i Lørenskog.

Motorveien gjennom byen er nesten tom for trafikk. På gang- og sykkelveiene er det derimot aktivitet, både til fots og på hjul.

Hovedstaden og Gamlebyen sett fra utsikten øverst på Ekeberg-skrenten i annerledespåsken 2020.

Kjæresteparet Annie Johanne Blomstereng Tangstad (22) og Ole Bang Foss (24) har kjent på brakkesyken og tatt med seg basketballen ut for å gjøre noe annet. Annie jobber på apotek og har travle dager på jobb. Ole skriver på bacheloroppgaven i paramedisin. – Det er litt rare tider og lett å føle seg innestengt, sier de begge under kurven.

Det er lite folk langs stiene i Stensparken.

Bystillhet i Stensgata. Både mennesker og dyr holder seg inne i blåtimen.

Livet på avstand