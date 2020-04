Ta på deg finstasen, men regn med at du kun kan møte folk digitalt. 17. mai-feiringen skjer hjemme i år.

17. mai-toget på Karl Johan og all feiring i skolegårder er avlyst i år, opplyser Oslo-ordfører Marianne Borgen (SV) og 17- maikomiteleder Pia Farstad von Hall (H).

Dette er klart etter at komiteen som står for planleggingen 17. mai-arrangementene i hovedstaden, hadde møte tirsdag.

– Hvorfor er det ikke mulig å arrangere barnetog fra Oslos skoler og inn til Karl Johan og Slottet i år?

– 17. maitoget er jo verdens største barnefest, og jeg forstår at mange er veldig lei seg for at det ikke blir noe av dette i år. Men på grunn av den store smitterisikoen er det ikke tilrådelig å arrangere tog med 30.000 barn og flere hundre tusen tilskuere under koronaepidemien. I år må vi tenke alternativt, og vi jobber blant annet med å finne digitale løsninger som kan gjøre feiringen mest mulig felles for byens befolkning, svarer ordfører Borgen.

Det blir heller ikke noe av årets russetog.

Tirsdag for en uke siden avgjorde regjeringen at alle kultur- og idrettsarrangement er forbudt frem til 15. juni på grunn av koronaviruset. Samtidig holder myndighetene fast ved regelen om at folk ute i de offentlige rom bør ha minst en meters avstand til andre mennesker. Når man er ute, bør man ikke være mer enn fem personer sammen i gruppe – med unntak av dem som er i familie eller i samme husstand.

– Hvor vil vi oppleve årets 17. mai-taler?

– Disse vil bli strømmet via nettet.

Legger ned kranser, heiser flagg

– Vil det være mulig å arrangere tilstelninger på de lokale skolene?

– Vi ser ikke for oss at det er mulig. Alt som innebærer samling av et stort antall personer, må vi droppe i år, svarer Pia Farstad von Hall.

Dermed blir det ikke noe av de tradisjonelle dugnadene med stylte- og sekkeløp, kakesalg, konserter og elevtaler i skolegårdene i år.

Ifølge ordfører Borgen er Oslo kommune nå i dialog med byens skoler for å finne andre løsninger som kan gjøre dagen mest mulig felles. Hva dette opplegget går ut på i detalj, kunne hun ikke si noe om onsdag.

– Hva med kransenedleggelser og flaggheising, som tradisjonelt blir utført i parker, på gravlunder og en rekke andre steder rundt om i Oslo?

– Vi vil gjennomføre disse markeringene, men uten deltakelse fra tilskuere. Det blir også flaggheising på skolene, men heller ikke disse med tilskuere.

– Kommer vi til å oppleve korps som spiller i Oslos gater?

– Dette er noe vi særlig ønsker å få til, og vi ser nå på ulike løsninger for det. Vi har ikke alle planer klare, men håper å få dette til, svarer 17. maikomite-lederen.

Ordføreren: Må feire barnas dag og samholdet

– Hvordan ser du for deg at årets hjemme-17. mai blir da?

– Ta på deg finstasen, flagg fra balkongen og lag feststemning, men belag deg på å feire hjemme der du bor. Sats på digitale løsninger for å møte andre, eller ta feiringen i nabolaget og med familien. Bak gjerne to sjokoladekaker, og plasser den ene på naboens dørtram. Og vær for all del raus med pølser, brus og is. Vi er opptatt av å gjøre denne dagen til den viktige dagen den har vært for oss, både som barnas dag og med feiring av grunnloven, demokratiet, samhold og inkludering, sier ordfører Borgen.

Selv har hun ikke møtt sine seks barnebarn siden nedstengningen av Norge, og håper at også det vil kunne skje digitalt 17. mai.

– Er det andre faste poster i 17. mai-arrangementet dere ser på alternative løsninger for?

– Vi ønsker å arrangere den tradisjonelle festkonserten ved Karpedammen på Akershus festning, men heller ikke den kan ha tilskuere. Her jobber vi med digitale løsninger, som kanskje vil føre til at vi når ut til mange flere enn de som vanligvis får med seg denne konserten, svarer 17. maikomiteleder Farstad von Hall.

Usikkert hva de kongelige bidrar med

– Vil vi få se de kongelige på balkongen vinke til kameraene mot en tom Slottsplass i år, eller har Slottet andre planer for de kongeliges deltakelse i 17. mai-markeringen?

– Vi går ut med kongefamiliens offisielle program på nasjonaldagen når det nærmer seg, lyder det knappe svaret fra assisterende kommunikasjonssjef Sven Gj. Gjeruldsen ved Det kongelige hoff.

Abid Raja: Retningslinjer tidlig i mai

Kulturminister Abid Raja (V) har fått i oppdrag å lage nasjonale retningslinjer for 17. mai-markeringen for hele landet, men kunne onsdag røpe få detaljer om hvordan dette vil bli.

– Jeg har hatt telefonmøte med 17 mai-komitélederne i ti av de største byene før påske, og jeg også vært i fortløpende dialog med flere både i påsken og i dag. Jeg er klar over at mange tar sine lokale beslutninger denne uken, og beslutningene om å avlyse barnetog slik vi kjenner det i storbyene har jeg stor respekt og forståelse for, uttaler han i en e-post til Aftenposten.

– Vi kan ikke komme i en situasjon der en nasjonaldagsfeiring bidrar til smittespredning. Og jeg vet og er glad for at det jobbes veldig godt over hele landet med å komme opp med alternative opplegg for feiringen av nasjonaldagen i år. Om kort tid vil regjeringen komme tilbake med noen flere signaler om hva vi kan vente oss for årets feiring av 17. mai, før vi tidlig i mai vil kunne gi de klare rammene for feiringen, basert på smittevernrådene vi da har, uttaler han.