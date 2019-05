Da jeg for ni år siden flyttet inn i den ombygde Tandbergs radiofabrikk mellom busstoppene Brekkekrysset og Stillatorvet ved Maridalsvannet, visste jeg stort sett bare at jeg skulle bo i området rett sør for Oslos viktigste drikkevannskilde.

Etter hvert oppdaget jeg at hele byhistorien kunne oppleves også på Brekke, inntil Markagrensa.