Ny person pågrepet etter knivstikking på 17. mai

En 27 år gammel mann ble alvorlig skadet da han ble knivstukket på Egertorget i Oslo like før klokken 22 på nasjonaldagen.

Oslo politidistrikt melder at to personer ble pågrepet onsdag kveld siktet for drapsforsøk eller medvirkning til dette. Fredag formiddag meldte politiet at en tredje person er pågrepet.

– Slik saken fremstår nå, så er fornærmede et tilfeldig offer, sier Anne Alræk Solem, sjef for seksjon for etterforskning av alvorlige voldssaker i Oslo til Aftenposten.

– Hvordan fant dere frem til de mistenkte?

– Det var på bakgrunn av taktisk etterforskning, sier Solem.

De to mennene, som er i 20-årene og 30-årene, er norske statsborgere og er kjent for politiet fra før.

– Planen er nå å avhøre de to pågrepne på torsdag. Motivet vil være sentralt i den videre etterforskningen, sier Solem.

Den tredje pågrepne er også siktet for drapsforsøk eller medvirkning til dette.

Kjente ikke gjerningspersonene

Tre personer, to menn og én kvinne, ble sett flykte fra åstedet etter voldshendelsen, som skjedde mens Karl Johans gate og Egertorget var fullt av feststemte mennesker på kveldstid 17. mai.

27-åringen satt på benken utenfor bakeriet W.B. Samson da han snakket med de tre og deretter ble angrepet.

– Vi har avhørt ham, og han har forklart at han ikke kjenner dem, han har så vidt snakket med dem, sa vaktleder Arne Caspersen ved Oslo-politiets kriminalvakt til Aftenposten lørdag.

Aftenposten kommer tilbake med mer.