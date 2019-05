Brygger fulle av solslikkende folk. Gjester stupende mot vannet.

Slik var store deler av sommeren 2018 på Tjuvholmen. Og slik vil det fortsatt være. Men kun på bestemte områder.

Nylig ble det satt opp fire forbudsskilt langs bryggekanten. Der står det tydelig at bading er forbudt alle andre steder enn disse:

Badebryggen.

Stranden ved Astrup Fearnley-museet.

«Bading øvrige steder på Tjuvholmen er forbudt pga. fare for liv og helse (båttrafikk)», står det.

Uttrykte bekymring

Veien mot disse skiltene begynte i fjor sommer.

Med en samlet sommertemperatur langt over normalen fremsto det som om Oslo hadde kollektiv badedilla.

Men det var ikke alle som syntes at det kun var positivt.

20. juni i fjor sendte det kommunale foretaket Oslo Havn et brev til Tjuvholmen Infrastruktur AS, som drifter det privateide området.

«Vi er svært bekymret over den omfattende badeaktiviteten fra Tjuvholmen som har etablert seg i kanalen og utenfor den sydvestre del av Tjuvholmen som grenser til Oslo Havn KF sine kaiområder på Filipstad», heter det i brevet.

Daniel Røed-Johansen

– Mange nestenulykker

Trafikkdirektør Einar Marthinussen var en av to fra Oslo Havn som signerte brevet.

Han forteller at de tok kontakt med grunneieren på Tjuvholmen med budskap om at de i hvert fall måtte informere folk om sikkerhetsfarene ved å bade i området.

– Bakgrunnen for det var mange nestenulykker. Vi var bekymret for at det skulle gå galt, sier Marthinussen.

Han sier at det i fjor sommer «var veldig mye bading» fra de fleste kaier i Oslo, men spesielt på Tjuvholmen.

– Hvordan underbygger dere det?

– Vi underbygger det med at det er blitt mer bading langs kaiene. Det mener vi er en utfordring.

– Så det er basert på egne erfaringer?

– Jeg tror de fleste som var i Oslo i fjor sommer, fikk med seg hvordan det var. Avisene var fulle av bading og det fine været vi hadde. Det er veldig knyttet til fint vær.

Ikke regulert for bading

Daniel Røed-Johansen

Trafikkdirektøren sier at de fikk rapporter om at folk svømte langt ut fra bryggen.

– Et hode 50 meter fra land er ikke så lett å se for en båtfører, påpeker han.

I brevet fra Oslo Havn til Tjuvholmen Infrastruktur AS er det lagt ved flere bilder som viser folk som svømmer i nærheten av båter.

– På stedene der det er tillatt å bade, markeres badesonene med gule bøyer. Kunne man ikke bare lagt slike langs hele bryggekanten?

– De ville til dels vært til hinder for den omfattende nyttetrafikken i området, sier Einar Marthinussen.

Området der det nå er forbudt å bade, er ikke regulert som badeplass, men som «trafikkområde i sjø». Dette til forskjell fra områdene der det fortsatt er fritt frem for badegjester.

Dermed er ikke forbudsskiltene i strid med reguleringsplanen for Tjuvholmen, bekrefter Rolf Rolid i Plan- og bygningsetaten.

Hvordan håndheve forbudet?

«Brudd på nevnte bestemmelser kan medføre bortvisning fra Tjuvholmen», står det på de nye skiltene.

Spørsmålet er hvordan dette i praksis skal håndheves.

I en e-post til Bydel Frogner og Oslo Havn 10. august i fjor erkjente daværende daglig leder av Tjuvholmen Infrastruktur at «det vil nok medføre noen utfordringer å håndheve dette».

– Men på sikt kan vi alltids håpe på at det blir en allmenn forståelse at badingen på Tjuvholmen kun skal skje ved Astrup Fearnley-museet – der det er regulert og tilrettelagt for bading, skrev Kim André Syvertsen.

Nåværende daglig leder Marlene Wold opplyser at vektere skal «informere om faren for egen sikkerhet og henvise til at det finnes en strand og en badebrygge på området», men at de utover dette «ikke har mulighet til å håndheve dette».

– På de områdene som er regulert for trafikk i sjø, er det ikke lov til å bade. At folk tar seg til rette og bryter reglene, får være et personlig ansvar, sier Einar Marthinussen i Oslo Havn.