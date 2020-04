Vurderer å merke setene på buss, trikk og bane

Etter at Norge ble koronastengt, reduserte Ruter antall avganger for kollektivtrafikken. Mandag var den ordinære rutetrafikken gjenopptatt. Onsdag starter også billettkontrollene etter en pause på flere uker.

Natt til tirsdag ble samtlige trikker og T-baner i hovedstaden vasket og desinfisert slik at det skal være minst mulig smittefare forbundet med å reise kollektivt.

– Alt skal rengjøres, sier kommunikasjonssjef i Sporveien, Cato Asperud, til NTB og forteller at det dreier seg om ikke mindre enn 71 trikker og 115 T-banesett.

Alle vogner og trikker blir normalt vasket hver natt, men det er første gang under koronakrisen at alt desinfiseres før første vogn tar fatt på neste dags rute. Etter den vanlige vasken sprøytet mannskap med hvite drakter og verneutstyr et stoff lignende Antibac i vognene.

Vy: Skal kun selge vindusplasser

Også Vy merker økt trafikk nå sammenlignet med i midten av mars.

– Det er blitt noen flere reisende fra mandag i forrige uke. Vi kan foreløpig ikke anslå hvor mange det er snakk om, sier Åge-Christoffer Lundeby, kommunikasjonssjef i Vy.

Han sier at fra førstkommende mandag vil det kun være mulig å bestille vindusplass på Bergensbanen og Dovrebanen. Vy har foreløpig ikke planer om å merke setene.

– Vi venter på den nasjonale veilederen for kollektivtransport og vil følge den, sier Lundeby.

Rune Sævig

Vurderer å merke setene

Selv om kollektivtrafikken nå vil gå som normalt, gjelder fremdeles myndighetenes oppfordring om å unngå å reise kollektivt hvis man ikke må. Reiserådene er utarbeidet ut fra smittevernhensyn.

Det er ventet at Folkehelseinstituttet (FHI) snart kommer med en egen smittevern-veiledning for kollektivtrafikken. Ruter jobber samtidig med egne planer for å hindre smitte om bord på buss, trikk og T-bane.

– Det kan være aktuelt med angivelse av hvilke sitte- og ståplasser folk skal bruke. Og så kan det komme skilt for å informere folk om viktigheten av å holde avstand, sier Knut-Martin Løken, pressevakt i Ruter.

Han understreker at ovennevnte tiltak er under vurdering, og Ruter vil avvente de nasjonale reglene før de endelig bestemmer seg. Skyss i Bergen har allerede merket buss-setene der passasjene ikke kan sitte.

Signe Dons

Flere passasjerer

Samtidig viser tall fra Ruter at antall passasjerer er på vei opp igjen etter påsken. Mens det ble registrert 1.409.552 i siste hele uken av mars, ble det registrert 1.681.942 passasjerer i Oslo og gamle Akershus i uke 16 (13.–19. april).

– Passasjergrunnlaget vårt har falt helt til 25 prosent av normalen i perioden etter tiltakene ble satt i gang. Uken etter påske begynte det å bevege seg oppover. Da barnehagene åpnet forrige uke, merket vi at etterspørselen økte ytterligere. Vi regner med at det vil ytterligere øke denne uken nå som skolene har startet. Det indikerer at passasjerene er på vei tilbake, sier Løken.

Han understreker at Ruter fremdeles oppfordrer folk som ikke må reise kollektivt, til å ikke gjøre det. Dette for at de som trenger å reise, skal ha god nok plass.