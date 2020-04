Politiet melder om uvanlig lite russ ute natt til 1.mai. Men i Frognerparken hadde rundt 100 samlet seg.

De fleste markerte natt til 1.mai på digitalt russetreff. Men i Frognerparken hadde rundt 100 russ samlet seg.

Flere russ erstattet den tradisjonelle russefeiringen natt til 1. mai med russetreff på internett med russelåtartisten TIX. Skjermdump Landstrefftix.no

Natt til første mai er en festdag for mange, og særlig for russen. Dermed opplever ofte politiet i Oslo at det er mer bråk og ståk denne kvelden. Men i år er det forsvinnende lite å høre fra russen.

– Overraskende nok har vi ikke sett noe til dem. Det er ikke russ ute, sa operasjonsleder Sven Christian Lie i 22-tiden.

Han forteller at russen har oppført seg eksemplarisk i år, takket være smittevernanbefalingene. Denne kvelden er foreløpig ikke mer urolig enn andre dager.

– Vanligvis ser vi dem ute fra januar eller februar. Men i år har vi hverken sett eller hørt russen, sier han.

Så hva gjør russen da?

Russen er hjemme

– Vennene mine sitter hjemme og ser på Landstreff TIX, sier russepresident Johann Rief i Russens hovedstyre.

Russelåtartisten TIX arrangerer i samarbeid med flere et russetreff på internett, der Rief er gjest. Dermed håper Rief at mange lager små fester i stuene sine mens de ser på programmet.

Russepresidenten forteller at russen har utsatt mye av russetiden til i sommer. Festingen i busser, kjent som rulling, skal starte 16. juni.

Noen russ trosset korona og regnvær og samlet seg i Frognerparken natt til 1.mai. Ketil Blom Haugstulen

Noen samlet i Frognerparken

Aftenpostens fotograf i Oslo torsdag kveld kan også bekrefte at det er lite russ ute i gatene.

I Frognerparken hadde imidlertid ca. 100 russ samlet seg. Her ble en russ hentet i ambulanse etter at medruss hadde varslet om at han var overstadig beruset, og en politipatrulje var også en periode på stedet.

– Vi har vært her noen timer. Det har regnet, men vi har godt med klær, det går bra. Det har vært god stemning, sier Karen Hansen (19).

Hun sier det har vært noen titalls russ som har samlet seg i parken, på det meste rundt 100.

– Jeg er opptatt av koronatiltak, så når jeg ser store folkemengder, går jeg unna. Men jeg prøver å få litt russetid også, sier hun.

– Vi fikk akkurat en liten melding på samband om at det har vært noe ungdom i Frognerparken, sier operasjonsleder Tor Gulbrandsen til Aftenposten.

– Det har sansynligvis enten vært, eller er, noe russ eller ungdom samlet der. Patruljen forsøkte å få kontakt med dem, men da løp de for alle vinder, sier han.

Karen Hansen sier hun går når hun ser store folkemengder. Hun kunne melde om god stemning i Frognerparken. Ketil Blom Haugstulen

Torsdag kom beskjeden om at myndighetene vil vurdere å tillate arrangementer med inntil 200 personer fra 15. juni.

– Det lød jo utrolig godt. Nå gjelder det bare at vi fortsetter å opprettholde god avstand til hverandre. Vi møtes bare fem og fem. På den måten bidrar vi til at man kan åpne opp litt mer i sommer, sier russepresident Rief.

Her blir en russ hentet i ambulanse og kjørt til sykehus Ketil Blom Haugstulen

