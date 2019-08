Oslos idrettsanlegg forfaller på grunn av store budsjettunderskudd

Bård Olsen fra Høybråten basketballklubb har i ti år vært leder av driftskomiteen for Furuset idrettshall. Han merker godt at kommunen mangler penger til vedlikehold.

– Vi har for eksempel meldt ifra om at låsen til utstyrsrommet er ødelagt og benkene er under oppløsning. Vi har fått til svar at det ikke er penger i budsjettet til å fikse det. Det er foreløpig snakk om mindre mangler som vil koste noen tusenlapper. Blir det ikke gjort noe med det nå, så risikerer vi at forfallet bare vil øke, sier Olsen.