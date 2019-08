– Har det klikka fullstendig for dem?

En overrasket Olaf Vethe er på vei over Tørteberg med Pita og Rico.

– Dette er en av de siste gode løkkene i byen. Her er det et godt utemiljø som er viktig for blant annet humler og bier. Kunstgress vet man jo er en miljøversting, sier han.

I august starter byggingen av den nye kunstgressbanen på Friggfeltet på Majorstuen. Det blir den andre kunstgressbanen på området, som ligger mellom nedre Blindern og Chateau Neuf. Både byråd Rina Mariann Hansen og Frigg fotballklubb er fornøyd med utviklingen. Men for naboene i området er endringen ikke like velkommen.

De reagerer både på at byrådet fjerner en grønn lunge i et område der det er planlagt stor utbygging av nye boliger - og at det skal anlegges kunstgress med gummigranulat, noe MDG i Oslo vil fase ut innen fire år.

Mister viktig uteområde

Arve Finkenhagen er leder for Beboergruppen Marienlyst og Frøen. Gruppen har siden starten av prosessen kjempet for at friarealet skal bevares slik det er nå.

– Området brukes av både familier, studenter, pensjonister og hundeeiere. I helgene er det fullt liv med cricketspilling, lekefotball og foreldre som leker med barna sine. En kunstgressbane vil bare kunne brukes av aktive fotballspillere. Da mister vi et uteområde som i dag er tilgjengelig for alle, sier Finkenhagen.

Finkenhagen kritiserer også bruken av granulat på den nye kunstgressbanen. Granulat er en type gummidekke som brukes for å skape bedre demping i underlaget på kunstgressbaner. Det rives raskt løs fra underlaget, og kan over tid renne med vann fra kunstgress og ned i avløpssystem eller bekker i nærheten.

– Mikroplast som vi ikke greier å ta vare på som går inn i avløpssystemet, og går derfra rett ut i havet. Det er utrolig at byrådet med MDG i spissen går inn for dette med tanke på hva man i dag vet om kunstgress, sier Finkenhagen.

Ketil Blom Haugstulen

Får sårt etterlengtet bane

Nils Henrik Solum, daglig leder i Frigg Oslo FK, er glad for at klubben endelig får ny bane. Han sier Frigg mangler to elleverbaner for å kunne gi et godt nok tilbud til spillerne.

– Det er et skrikende behov for idrettsanlegg innenfor Ring 2 og 3. Fotball er den største fritidsaktiviteten hos barn og unge, men tilbudet er for lite, sier han.

Han mener den nye banen vil være til glede for mange flere enn bare de som spiller aktivt.

Byråden prioriterer idrett

Byråd for kultur og idrett, Rina Mariann Hansen, mener den nye banen vil gi et løft til idrettstilbudet i indre Oslo.

– Byrådet har uttalt en ambisjon om flere grønne lunger. Hva er grunnen til at dere her går motsatt vei?

– Det er alltid en avveining mellom grøntområder og idrettsanlegg. På Tørteberg var det riktig å utvide med en fotballbane til. Oslo har et enormt etterslep på idrettsanlegg. Byen har samtidig stort behov for grøntområder og det finnes heldigvis også på Tørteberg, sier hun.

– Gummi fortsatt best

Hansen forklarer bruken av gummigranulat med at det i dag er det beste alternativet sportslig og driftsmessig. Hun sier kommunen har utviklet strengere retningslinjer for bygging og drift av kunstgressbaner, som skal hindre at granulatet renner utenfor banene.

– EU diskuterer forbud mot kunstgress med granulat. Har dere vurdert faren for at banen må oppgraderes om få år?

– Foreløpig virker dette som en beslutning som ligger langt frem i tid. Vi må selv ta ansvar selv for å ha ryddige forhold rundt banene slik at vi hindrer forurensing, sier hun.

Ketil Blom Haugstulen

MDG: - Ikke bra nok

På den nye kunstgressbanen på Klosterenga er det ikke bruk granulat. Hansen forklarer dette med at banen ligger i nærheten av flere fontener og kunstinstallasjoner, og man har ønsket å unngå at granulatet flytter seg til fontenene.

– Oslo kommune prøver ut andre innfall enn gummigranulat der det er egnet, men for Tørteberg bli det vanlig granulat som er best, sier byråden.

Einar Wilhelmsen er fylkesleder i MDG Oslo. Han mener byrådet bør gjøre mer for å unngå bruk av gummigranulat.

– I løpet av neste bystyreperiode vil MDG fase ut gummigranulat. Det blir en viktig sak for oss.

MDG Oslo har vedtatt et mål om å fase ut all bruk av gummigranulat innen 2023. Foreløpig jobber byrådet med å teste ut andre materialer, samtidig som de bygger om granulatbanene for å begrense miljøskadene.

– Det er bra, men det er ikke nok, sier Wilhelmsen.

Ketil Blom Haugstulen

– Ikke en løsning vi kan leve med

– Hva tenker dere om at byrådet nå har gått inn for å bygge en ny bane med granulat?

– Det er klart at for idretten og for folkehelsen er kunstgress en fin ting. Men her har det gått for langt. Å kverne opp bildekk og tømme det ut i naturen er ikke en løsning vi kan leve med.

– Byrådet har en uttalt ambisjon om å skape flere grønne lunger i byen. Her skjer det motsatte, der et grønt friareal gjøres om til kunstgressbane. Hvordan stiller MDG seg til dette?

– Vi står på for å ta bedre vare på de grøntområdene vi har, og for å få på plass flere nye. Det kommer vi til å fortsette å gjøre.