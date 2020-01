– Vi fikk melding om dette litt over halv ni. Vi var raskt på plass, og fikk sendt den skadede på sykehus, opplyser operasjonsleder Sven Christian Lie til Aftenposten.

Politiet jobber nå med å gå over overvåkningskameraer og snakke med vitner for å få et bilde av hva som har skjedd. det er foreløpig ikke pågrepet noen gjerningsperson.

Politiet er på plass på sentralstasjonen med bevæpnet personell. Lie sier den øvrige befolkning ikke trenger å frykte noe.

– Sikkerheten ved Oslo S er ivaretatt, sier han.

Aftenposten kommer tilbake med mer.