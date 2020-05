Nå kommer sommeren: – Det blir knallvær i hele pinsen

Det er ventet kjempevær i hele pinsen, ifølge meteorologen.

– Det er greit i vannet, ikke for kaldt, men ikke veldig varmt, sier Bethina Holmboe. Stein J. Bjørge

Det er meldt knallvær over hele landet i pinsen. Spesielt mandag blir det fantastisk vær, med temperaturer opp mot 28 grader.

I Oslo hadde temperaturen krøpet over 20 grader i god tid før klokken ble 12 fredag.

Bethina Holmboe (15) tok turen til stranden på Kadettangen i Bærum så fort hun var ferdig på skolen.

– Det er god stemning her, og ganske mange mennesker, sier hun.

Hun er på stranden sammen med en hel skoleklasse fra Bjørnegård skole i Bærum, mange av ungdommene hører på musikk og bader i det fine været.

– Det er greit i vannet, ikke for kaldt, men ikke veldig varmt, sier Holmboe.

Bethina Holmboe (15) benyttet starten av pinsehelgen på å hoppe fra timeteren på Kadettangen badestrand. Stein J. Bjørge

Mange badeglade ungdommer på Kadettangen i Bærum fredag ettermiddag. Stein J. Bjørge

Anne Tormodsgard (36) Marte Brandt (37) og Christina Nygård (33) spiser lunsj sammen på en benk i Frognerveien. Alle tre tenker seg ut av Oslo i pinsen. Stein J. Bjørge

– En fin avslutning på våren, og en fin start på sommeren

– Det er i ferd med å bygge seg opp et høytrykk over Sør-Norge, og det blir knallvær i hele pinsen, sier vakthavende meteorolog Martin Granerød ved Meteorologisk institutt.

Han forteller at temperaturene kan komme opp mot 26 og 28 grader enkelte steder.

– Det er østafjells som stikker av med de høyeste temperaturene, temperaturene vil sige gradvis på dagtid utover søndag, mandag og tirsdag. I Oslogryta kan det fort bli 26–28 grader.

Granedrød minner om at det fortsatt er snø i fjellet, og at man må være forberedt på snøskredfare på moderat nivå.

– Det er også høy UV-indeks nå, så det er viktig å ta med seg solbrillene og smøre seg med solkrem, sier han.

Han mener været vil vare i hvert fall inn i starten av kommende uke.

– Det blir en fin avslutning på våren, og en fin start på sommeren.

Sigrun Mjaugedal (80) ligger på solseng på Kadettangen. Hun har med seg den engelske setteren Chica. Stein J. Bjørge

Desmond Baden gir hundene Lita og Kachi en avkjøling på Barcode. Stein J. Bjørge

Kjøligere på kysten, skogbrannfare i Sør_Norge

– Høytrykket beveger seg sakte, men sikkert nordover. I løpet av lørdagen blir det også fint i Nordland, og det blir bedre i Troms og Finnmark utover søndag og mandag. I hele landet er det områdene innenfor kysten som får de høyeste temperaturene, sier Granerød.

Han ber folk om å være oppmerksomme på at det blir tørrere i gress, lyng og skogbunn. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) høyner skogbrannberedskapen i Sør-Norge i pinsen, ifølge NTB. De oppforder folk til å være aktsomme når de er på tur i skog og mark i pinsen.

Spesielt mandag blir det godt vær. Men folk har allerede fredag trukket ut i solen i Frognerparken. Stein J. Bjørge

Birgitte Ørland Hansen (23) og Emma Mclarney koser seg på plenen i Frognerparken. Stein J. Bjørge

– Til Tjøme, Drøbak og på fjellet

På en benk i Frognerveien sitter tre venninner.

– Vi er venninner og kolleger. Vi hadde avtalt å spise lunsj klokken ett, og har kommet syklende, gående eller med bil, sier Marte Brandt (37).

– Vi gleder oss over at det er varmt nå. Det har vært meldt fint og varmt vær tidligere i uken også, men i dag var det noe helt annet. Barna gikk på skolen i shorts, og det er nesten litt for varmt til å sitte her nå, sier hun og ler.

Brandt forteller at alle de tre venninnene skal reise ut av Oslo i pinsen.

– Jeg skal til Tjøme med familien, Christina skal til Drøbak og Anne på fjellet, sier hun.