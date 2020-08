Her starter studentene fadderuken i Frognerparken

Flere forbipasserende reagerer på et at mange studenter har samlet seg i Frognerparken.

Studenter fra flere av utdanningsstedene i Oslo var samlet i Frognerparken mandag kveld. Christina Pletten

10. aug. 2020

I Oslo var det mandag kveld samlet et stort antall studenter og ungdommer i Frognerparken i forbindelse med fadderuken.

Politiet var på stedet for å overvåke situasjonen. NRK fikk opplyst at det var minst et par tusen ungdommer til stede i parken, mens Aftenpostens journalist på stedet anslår noen hundre. Politiet vil ikke anslå overfor Aftenposten hvor mange studenter som hadde samlet seg i parken mandag kveld.

– Vi har vært på stedet og gitt råd til de som er der. Men så lenge det ikke er noen ordensforstyrrelser, kommer vi ikke til å prioritere dette i kveld, sier operasjonsleder ved Oslo-politiet Sven Christian Lie til Aftenposten.

Han forteller at de har informert Beredskapsetaten i Oslo kommune.

Aftenposten har ikke lykkes i å få en kommentar fra Oslo kommune.

– Mye vi er nødt til å forholde oss til

Marie Myrbraaten og Maiken Dotseth Olsen er begge faddere for kriminologi-studentene ved Universitetet i Oslo, og har også tatt turen til Frognerparken mandag kveld, skriver VG.

De synes det er mye ansvar å arrangere fadderuke midt under en pandemi.

– Det er mye vi er nødt til å forholde oss til. Vi må dele ut Antibac og passe på at alle holder avstand hele tiden, sier Dotseth til avisen.

Helsemyndighetene bekymret

Studentene i parken var deltagere på BIs fadderuke «Fadderullan» og fadderuken ved UIO.

Ved Handelshøyskolen BI er alle utelivsarrangementer under fadderuken «Fadderullan» avlyst på grunn av koronapandemien.

BI i Oslo stengte også sin studentbar etter kun to timer mandag kveld, skriver VG.

I forrige uke opplyste Universitetet i Oslo (UiO) til NTB at fadderuken vil bli gjennomført, men i mindre grupper enn vanlig.

Koronasmitte blant unge i forbindelse med fest og sosiale sammenkomster har vært et hett tema den siste uken, og i Oslo har over 40 personer blitt smittet etter en rekke fester.

Både helseminister Bent Høie (H) og Folkehelseinstituttet (FHI) har reagert på situasjonen.

– Festing blant unge og spesielt fadderukene som nå skal i gang på universiteter og høyskoler, er noe vi ser på med bekymring, sa avdelingsdirektør Line Vold i FHI på fredag.

– Det er viktig at studenter kan møtes og bygge sosiale nettverk, men vi advarer mot å samle store mengder folk, særlig blandet med alkohol, sa hun.

