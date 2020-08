Festnatt under fadderuken i Frognerparken: – Det er absolutt noe vi ikke trenger nå

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad er bekymret for at meteren blir «veldig kort» når alkohol er involvert.

Mandag kveld var det samlet et stort antall studenter og ungdommer i Frognerparken i Oslo i forbindelse med fadderuken. Fredrik Hagen / NTB scanpix

10. aug. 2020 22:09 Sist oppdatert nå nettopp

I Oslo var det mandag kveld samlet et stort antall studenter og ungdommer i Frognerparken i forbindelse med fadderuken.

Operasjonsleder Andre Kråkenes i Oslo politidistrikt sier til NTB at det var svært fullt i Frognerparken mandag kveld og at svært få følger smittevernreglene. Politiet har varslet Oslo kommune og ber kommunen rydde opp.

– Vi får ikke gjort annet enn å oppfordre dem pent til å holde avstand og følge smittevernreglene. Det gjør de i liten grad, sier Kråkenes.

Politiet var tilstede i det de beskriver som en fullstappet Frognerparken mandag kveld. Fredrik Hagen

– Noe vi ikke trenger nå

Rapportene får assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til å reagere, spesielt med tanke på at smittetallene nå øker flere steder.

– Det er absolutt noe vi ikke trenger nå når vi går inn i høsten, hvis vi ønsker at både skolestart og start på universiteter og høyskoler på en tilnærmet normal måte, sier Nakstad til NRK.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad er bekymret. Tor Stenersen

Flere av dem som samlet seg i parker mandag kveld, deltok på fadderarrangementer på universiteter og høyskoler.

– Det er klart unge mennesker vil møtes etter ferien, og august er en måned med mye fest og sammenkomster vanligvis, så det er veldig forståelig. Men man må følge de samme reglene både for avstand til hverandre og maksimalt antall, selv om man er student, sier Nakstad.

I tillegg til den store festen i Frognerparken, der flere var samlet i forbindelse med fadderuken, ringes politiet ned med tips om private fester med mer enn 20 personer.

– Problemet her er at folk ikke følger reglene. Når de er på fest, og det er alkohol involvert, så blir den meteren veldig kort, og det er et hovedproblem uansett hvor du fester, sier Nakstad.

Les også Flere serveringssteder midlertidig stengt etter brudd på smittevernreglene

Les også Tusenvis samlet i fadderuke landet rundt

Helsemyndighetene bekymret

Både helseminister Bent Høie (H) og Folkehelseinstituttet (FHI) har reagert på situasjonen.

– Festing blant unge og spesielt fadderukene som nå skal i gang på universiteter og høyskoler, er noe vi ser på med bekymring, sa avdelingsdirektør Line Vold i FHI på fredag.

– Det er viktig at studenter kan møtes og bygge sosiale nettverk, men vi advarer mot å samle store mengder folk, særlig blandet med alkohol, sa hun.