Slakter kommunens «korona-bokser»: – Bare tull!

Badere er ikke imponert over kommunens tiltak for å unngå koronasmitte på Sørenga.

Mari Engelsvoll (t.v.) og Cecilie Kjos mener tiltaket på Sørenga for at folk skal holde avstand, ikke har noen effekt. Foto: Morten Uglum

12. aug. 2020 21:44 Sist oppdatert nå nettopp

Sørenga Sjøbad i Oslo har fått mye negativ oppmerksomhet for at folk sitter for tett. Nå er tredekket merket opp i sekskanter som skal hjelpe badegjestene å holde avstand.

De som Aftenposten snakket med på den populære badeplassen onsdag ettermiddag, skjønner derimot ikke helt vitsen.

– Det ser ikke ut som noen egentlig bryr seg. Folk setter seg der det er plass, sier Mari Engelsvoll.

Les også Vennegjengen skulle bade. Ble stoppet av vekter: – Jeg fikk sjokk, men jeg skjønner hvorfor

Sammen med venninnen Cecilie Kjos ligger hun og soler seg på tuppen av sjøbadet.

Og de er ikke de eneste. Stekende sol og 24 varmegrader har gjort at mange Oslo-folk har dratt til en av de få badeplassene i Oslo sentrum.

Engelsvoll og Kjos har satt opp camp godt innenfor et oppmerket område.

Men rundt dem ligger folk i hytt og vær. Det er rett og slett ikke nok sekskanter til alle som er på Sørenga denne ettermiddagen.

Slik har situasjonen vært hele uken. Tirsdag kveld ble en mann på Sørenga anmeldt for drikking av alkohol på offentlig sted, meldte politiet på Twitter.

– Jeg har vært her mye i sommer og ser ingen forskjell fra før og etter at de lagde disse merkene. Kommunen mener sikkert godt, men det er jo absolutt ikke noe vits, sier Kjos.

– Det er bare tull! skyter Engelsvoll inn.

Da Mari Engelsvoll kom til Sørenga i 11-tiden onsdag, var alle innenfor hver sin sekskant. Etterhvert som folk strømmet på, er det få som bryr seg, forteller hun. Foto: Morten Uglum

– Burde kanskje vært flere oppmerkinger

Litt lenger bort har en guttegjeng på fem satt seg ned og nyter det som kanskje er en av de siste sommerdagene i år.

De mener oppmerkingene er et godt tiltak, men tror ikke det gjør noen forskjell.

– Folk er flinke til å hode avstand, så det er bra. Men de oppmerkede plassene brukes litt halvveis, sier Christian Løken.

Les også – Jeg fatter ikke hvorfor de ikke har gjort dette før

Guttegjengen sitter litt halvveis utenfor en sekskant. De forteller at det ikke er plass til alle.

– De burde kanskje laget flere oppmerkinger, sier broren Andreas Løken.

Han etterlyser også vektere som kanskje kunne passet litt mer på.

Andreas Løken, Christian Løken, Sebastian Lundhagen, Trym Hejer, Jesper Jolstad mener det burde vært flere oppmerkede området på Sørenga. Foto: Morten Uglum

– Vil minne folk på å holde avstand

Pressevakt i Bymiljøetaten, Guro Birkeland Tangen, skriver i en e-post at kommunen markerte opp tredekket på Sørenga med gaffateip for å minne folk på å holde avstand.

Bymiljøetaten har ikke besvart Aftenpostens spørsmål om hva de tenker om at oppmerkingene ikke følges veldig nøye.

Hun skriver videre at de har vektere på Sørenga.

«Vekterne går periodevis også noen runder på promenadene, så det er muligens derfor de ikke er blitt observert spesifikt på sjøbadet.»

Byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Nguyen Berg, sa på pressekonferansen tirsdag at kommunen også vurderer å lage tilsvarende bokser i Oslos parker. Vidar Ruud/NTB scanpix

– Unngå de mest populære stedene

Under pressekonferansen til Oslo kommune 11. august oppfordret byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Nguyen Berg (MDG), folk om å oppsøke alternative badeplasser.

– Vi er nødt til dempe trykket på populære badeplasser som Sørenga og Huk. Da må vi spre oss mer utover. Jeg oppfordrer alle til å utforske nye steder, og unngå de mest populære stedene på de varmeste dagene, sa hun.