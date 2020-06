Snart fylles vannet opp igjen. Da vil man fortsatt ikke kunne bade her.

I dag er Vannspeilet i Middelalderparken tømt for vann. Øystein Sundelin (H) vil gjøre det til en familievennlig badeplass.

Snart kommer vannet tilbake i Vannspeilet i Gamlebyen. Men fortsatt vil det ikke være anbefalt å bade her. Det vil Høyre gjøre noe med. Dan P. Neegaard

Nå nettopp

– Vi må få tilbake badeplassen og friområdet som kom for nesten 20 år siden. På folkemunne het stedet Tenerife, og det heter vannet fremdeles på Google Maps i dag. Det er det ikke mange som vet!

Det sier Høyre-politiker Øystein Sundelin, leder for byutviklingsutvalget i Oslo.

Fakta Et historisk Vannspeil Åpnet i Middelalderparken i forbindelse med Oslos 1000-årsjubileum i år 2000. Det hadde da tatt 17 år å realisere prosjektet. Vannspeilet ble laget for å markere byens gamle strandlinje og handelsbrygge fra 1350. Vannet ble straks et populært badested for småbarnsfamilier, men etter to år frarådet kommunen bading ettersom vannkvaliteten var for lav. Vannspeilet ble tømt i fjor. En ny overvannsledning skulle legges i området. I dag er området preget av utbyggingen av Follobanen. Vis mer

Sundelin forklarer at ideen om Vannspeilet er todelt. Badeplassen må gjenåpnes. Samtidig må nederste del av Alnaelva, som i dag ligger i rør, åpnes. Slik kan elven bringe med seg friskt vann som vil strømme gjennom Vannspeilet og sikre god badevannskvalitet.

– Vannspeilet kan bli en veldig barnevennlig badeplass. Det er mangelvare i denne delen av byen. Både Sørenga og Bekkelagsbadet er mer for de svømmedyktige. Akkurat nå er det egentlig bare den lille strandlinjen på Tjuvholmen som passer for de aller yngste i dette området, sier Sundelin.

Høyre-politiker Øystein Sundelin ønsker å gjenåpne Vannspeilet som badeplass. Han mener barnevennlige badeplasser er en mangelvare i Oslo sentrum. Rolf Øhman

Høy prioritet

Miljø- og samferdselsbyråd Arild Hermstad (MDG) er enig med Sundelin i at Oslo trenger flere badeplasser.

– Vi er godt i gang med en stor mulighetsstudie for hele fjorden. Den skal blant annet vise oss hvor det kan etableres badeplasser. Det er for tidlig å si hva som blir konklusjonen, men vi ser allerede på områdene som Høyre foreslår.

Badeplasser i sentrum har allerede høy prioritet, mener Hermstad:

– Vi har etablert massevis av nye badeplasser de siste årene. Jeg kan glede Høyre, og ikke minst Oslos befolkning, med at Operastranden blir ferdig neste sommer og at det er mulig å bade der allerede nå.

Planen er å åpne for gjennomstrømning av vann fra Alnaelva og videre ut i havet. Dan P. Neegaard

Populært for 20 år siden

Da Vannspeilet ble åpnet i år 2000, ble det straks et populært badested. Et par år etter frarådet kommunen all bading fordi vannkvaliteten var for dårlig. I fjor trakk Oslo kommune ut «proppen» og tømte vannet for å anlegge en ny overvannsledning i området.

13. juni i år meldte Kulturetaten i Oslo at Vannspeilet igjen skal fylles med vann. De fraråder fortsatt bading fordi «parken er blitt et område for sjøfugl som forurenser både til lands og vanns». Vassing går imidlertid greit.

Slik så Vannspeilet ut i 2000. Da var det et populært badested i Oslo sentrum. Leif Gjerland

– Dette er historisk grunn

I dag finnes det rørforbindelse mellom Vannspeilet og havet. Her kan elvevannet potensielt strømme ut under Kong Håkon 5s gate. Forslaget er likevel ikke problemfritt. Alnaelva er ikke helt ren, forklarer Sundelin.

– Elven snegler seg i dag gjennom gamle industriområder og fyllinger i Groruddalen. Her tar vannet med seg giftstoffer. Derfor må vannet renses før det kan bli en fin badeplass her, sier Sundelin.

Sundelin foreslår at man i samme anledning ser på verkstedshallene ved Middelalderparken. Høyre-politikeren ser for seg å åpne for kultur og næring, «aktiviteter som gjør området til en ytterligere magnet for Oslofolk som søker avslapning og fri».

Han er opptatt av at dette området ikke er et hvilket som helst sted i Oslo.

– Dette er historisk grunn. Det er sletten ved sjøkanten her, rett under Ekebergåsen, som har gitt navn til byen. Det var her livsgrunnlaget for byen ble skapt.

Miljø- og samferdselsbyråd Arild Hermstad (MDG) mener at badeplasser allerede er høyt prioritert i Oslo. Terje Pedersen

Har vært foreslått før

Are Eriksen i Oslo Elveforum forteller at foreningen har foreslått dette tidligere.

Are Eriksen i Oslo Elveforum har tidligere foreslått å åpne elven inn til Vannspeilet. Jan Tomas Espedal (arkivfoto)

– Vi foreslo dette for Vann- og avløpsetaten i 2015. Da la vi frem detaljerte tegninger med høydeangivelser. Vi illustrerte hvordan man i praksis kan åpne elven på hele strekninger langs Dyvekes vei fra Kværnerbyen til Dyvekes bro og videre via Geitabru til Middelaldervannspeilet.

Sundelin foreslår at Alnaelva kan åpnes opp ovenfor Saxegaarden. Etter hvert kan det åpnes ytterligere ved Dyvekes vei når det området transformeres.

Eriksen sier seg enig med Sundelin. Mye er alt lagt til rette for at Alnaelva kan åpnes ned til Vannspeilet og videre ut i Bispekilen.

– Vårt fokus har hele tiden vært å få gjenåpnet Alna ned til Middelaldervannspeilet og videre ut i fjorden via Bispekilen slik at laks og sjøørret kan vandre opp i Alna. Når vannet strømmer gjennom Middelaldervannspeilet, vil Vannspeilet igjen kunne brukes som badeplass for ungene, sier Eriksen.

Les også Har vi glemt Oslos «Tenerife» fra begynnelsen av 2000-tallet? Det spør byhistoriker Leif Gjerland.

Ingen vet hva det vil koste

– Å rense elven er egentlig ikke noe hokus pokus, sier Sundelin, som foreløpig ikke vet hva planen hans vil koste.

– Men det høres dyrt ut?

– Ja, det er en investering, men det vil gi renere vann i Oslofjorden. Vi har brukt mye penger på Akerselva de siste 30 årene. Der kan man nå bade i Frysja og i Nydalen. Vi kan få den samme effekten med badeplass ved Middelalderparken, sier Sundelin.

Da Vannspeilet i Middelalderparken ble tømt for vann i fjor, ble det funnet mye søppel og flere elsparkesykler der. Hans O. Torgersen

Byråd Hermstad sier at det er vanskelig å forutse kostnadene ved et slikt prosjekt. Det er imidlertid allerede satt av penger til flere badeplasser.

– I budsjettet som skal vedtas onsdag, er det satt av 15 millioner ekstra til å gjøre badeplassene våre enda bedre for innbyggerne.

Kulturetatens prosjektleder for Vannspeilet, Rudolf Hjermann, forklarer at det ikke er laget noen avtale eller bestilling på prosjektet.

– Vi tømmer slam og fyller Vannspeilet med vann i sommer. Slik det er nå, er det ikke tenkt som badeplass. Men det går fint an å vasse i det og nyte det som del av Middelalderparken, sier Hjermann.