Stiftelse ber Stortinget stanse salg av Krigsskolen

I fjor ble det klart at Forsvarsbygg skulle selge Krigsskolen i Tollbodgata i Oslo. Nå ber Oslo Bys Vel om at Stortinget griper inn og stopper salget.

Den gamle Krigsskolen i Oslo. Oppført i ca. 1640 av kansler Jens Bjelke. Nå har en ideell stiftelse tapt kampen om å kjøpe bygningene, som skal selges til en privat aktør. Stiftelsen ber Stortinget gripe inn. Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

NTB

Nå nettopp

Krigsskolen har eksistert i over 200 år og har vært i Forsvarets eie like lenge. Selve bygningsmassen er fra 1600-tallet.

I fjor ble det klart at bygningsmassen skal selges, og Oslo Bys Vel var en av organisasjonene som opprettet Stiftelsen Den Gamle Krigsskole med det mål at Krigsskolen kunne selges til en ideell stiftelse.

I en pressemelding torsdag opplyser imidlertid stiftelsen at det nå er besluttet at skolen skal selges til en privat aktør.

– Så sent som i sommer mottok Stiftelsen Den Gamle Krigsskole svært positive signaler fra Forsvarsbygg om mulig overtakelse av eiendommen, heter det i pressemeldingen.

Asgeir Spange Brekke i Forsvarsdepartementet sier at stiftelsen har kommet med flere forslag om overtakelse. Nå er disse alternativene utredet.

– Departementet ser på disse løsningene som urealistiske, opplyser Spange Brekke til Forsvarets forum.

Eiendommen vil derfor bli lagt ut i markedet på normal måte. Stiftelsen har da mulighet til å by på eiendommen, men sier at de ikke har mulighet til å by i en kommersiell budrunde.

Nå ber stiftelsen Stortingets utenriks- og forsvarskomité om å stanse det kommersielle salget av eiendommen.