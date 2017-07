Unikt gjerde reddet i Homansbyen

Gjerdet er knyttet til en av den opprinnelige Homansbyens flotteste villaer, som ligger i Josefines gate 13, ble tegnet av Georg Bull og oppført for brødrene Homan i 1860.

Fakta: Josefines gate Josefines gate fikk sitt navn i 1864 etter Oscar Is dronning, Josefine (1807-76).

Gaten løper gjennom hele Homansbyen, fra Bislett til Uranienborgveien, og fortsetter skrått opp til Uranienborg kirke.

Josefines gate kan regnes som Homansbyens hovedgate, og her finnes bevart en ubrutt rekke villaer fra villabebyggelsens tidlige dager.

Mellom Hegdehaugsveien og Uranienborgveien er bebyggelsen preget av litt senere villa- og leiegårdsbebyggelse. Kilde: artemisia.no

Spesiallaget gjerde i nygotisk stil

Rolf Øhman

Ifølge artemisia.no, ble den markante hovedinngangen fra Underhaugsveien tilbygget i 1910 ved byggmester Karl Hoff, da huset ble ombygget til enebolig.

Byantikvaren har gitt kommunalt tilskudd på 70.000 kroner til istandsetting av det forseggjorte plankegjerdet mot Underhaugsveien.

Tømrermester Erik Iversen A/S

– Gjerdet er utformet i nygotisk stil med spesiallagede detaljer. Det er virkelig gammelt, men vi kjenner ikke nøyaktig alder, sier antikvar Cathrine Reusch hos Byantikvaren. Så vidt hun kjenner til, er det Oslos eneste av sitt slag.

Tømrermester Erik Iversen A/S

Rolf Øhman

Strenge regler i Homansbyen

Homansbyen ligger bak slottet mot nordvest. Den er oppkalt etter brødrene Homan, som først utparsellerte området mellom Hegdehaugsveien og Bislett (1858–64).

– De la strenge begrensninger for hvordan tomtene kunne bygges ut. Blant annet skulle arkitekt G.A. Bull benyttes. Bygningene skulle plasseres med en fast avstand til veien. Det skulle være fontene i forhagen – og det skulle være stakitt med en gitt høyde mot veien, forteller antikvaren.

Ønsket ikke en nylaget kopi

– Det er svært positivt at det flotte og unike gjerdet settes i stand. Vi har sett det som vesentlig at gjerdet ikke byttes ut med en nylaget kopi, men at mest mulig av det opprinnelige bevares. Det er laget av svært gode trematerialer, og er nå reparert med malmfuru fra Telemark. Det blir malt etter alle kunstens regler med linoljemaling, sier Cathrine Reusch.

Hun mener dette er et eksempel til etterfølgelse.

– Flere gamle gjerder, om ikke like bevaringsverdige, vil ha godt av en lignende prosess. Det er verdt å merke seg at reparasjon og oppgradering av det opprinnelige gjerdet kostet omtrent halvparten av det en full utskifting med nylaget kopi ville kommet på.

Ny brostein i gammel gate

Rolf Øhman

Sven Bruns gate er en meget kort gate, som går mellom Holbergs plass og Hegdehaugsveien i Oslo. Den fikk navn i 1896 etter Trefoldighetskirkens sogneprest Sven Brun (1812–1894). Langs gaten ligger en rekke verneverdige murgårder oppført i perioden 1895–99.

I gaten lå det et tilnærmet intakt wienerdekke, det vil si liten brostein lagt i viftemønster. Brosteinsleggerne satt på en krakk og la ut mønsteret sittende; derav viften i armlengdes avstand.

Rolf Øhman

– Lappes altfor ofte med asfalt

Her har Hafslund gravd ned nytt ledningsnett. Bymiljøetaten har stilt krav om tilbakestilling. Byantikvaren er glad for at etaten arbeider for å bevare og videreføre brosteinsbelegg i byen.

– Det ble midlertidig lagt asfalt på en del av gaten. Flere naboer lokalt har vært bekymret og varslet oss på telefon og e-post. Vi ser dessverre at det altfor ofte lappes med asfalt på wienerdekke, noe som fort bidrar til å svekke historiske kulturmiljøer.

– Nå får saken en lykkelig utgang. Dette blir et forbildeprosjekt for byens brosteinsgater, sier antikvar Cathrine Reusch.