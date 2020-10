Gammel granat førte til bombeutrykning på Frogner

Håndverkere fant mandag en gammel granat som trolig stammer fra 1. verdenskrig i Niels Juels gate på Frogner i Oslo.

Politiet bombegruppe tok med seg granaten. Foto: Olav Olsen

12. okt. 2020 13:38 Sist oppdatert nå nettopp

Politiet fikk melding om granatfunnet like etter klokka 13 mandag.

Granaten er funnet av håndverkere som jobbet med rivningsarbeid på stedet, forteller operasjonsleder Tor Gulbrandsen i Oslo politidistrikt til NTB.

– De bar granaten bak i bakgården, tok bilder av den og ringte til oss. Vi har konsultert bombegruppa med bilder og øvrige detaljer, sier han.

Slik så granaten ut Foto: Olav Olsen

Politiet var usikre på farepotensialet og satte sikkerhetsavstand rundt granaten. Politiets bombegruppe ble videre tilkalt, men ingen ble evakuert.

Halvannen time etter meldingen om granatfunnet melder politiet at bombegruppa har tatt med seg granaten, og at all virksomhet i området kunne fortsette som vanlig.

Politiet har sperret av et område rundt den aktuelle bakgården. Foto: Olav Olsen

Saken oppdateres.