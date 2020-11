I arresten etter vill ferd fra tak til tak

– Jeg vil beskrive det som usedvanlig flaks at dette ikke ender veldig tragisk, sier operasjonsleder Guro Sandnes hos Oslo politidistrikt.

Alle nødetatene var involvert under den risikable takforseringen. Foto: Geir Søndeland

5. nov. 2020 15:05 Sist oppdatert nå nettopp

Politiet tvitret torsdag om en mann som beveget seg fra tak til tak over Lybekkergata, like nord for Oslo Sentralstasjon.

– Jeg vil beskrive det som usedvanlig god flaks at dette ikke ender veldig tragisk. Ingen er blitt skadet. Han har klatret, hoppet og balansert fra tak til tak, sier operasjonsleder Guro Sandnes.

– Med politiet i hælene?

– Vi fulgte han med kamera, stigebil og mannskap. Men når han står øverst på et bratt tak, så gjør ikke vi noe for å uroe ham. Det er svært risikofylt. Vi la ut hoppepute, men det avhenger jo av at han treffer den, sier Sandnes.

Det jobbes utover torsdagen med å kartlegge bakteppet for ferden over hustakene, blant annet om mannen har brutt seg inn i en leilighet.

– Hvordan er helsetilstanden hans nå?

– Han har sklidd flere ganger og truffet vinduskanter og takutspring. Han er nok litt sliten og forslått, men sto på bena og var i stand til å fortsette unndragelsen til fots. Etter å ha blitt innhentet, ble han med oss til arresten, sier operasjonslederen, og legger til:

– Vi nøster i saken, det har vært snakk om at han har gått gjennom leiligheten til en person som ikke visste hvem han er. Foreløpig har vi ikke fått snakket så mye med ham, sier operasjonsleder Sandnes.