Asfalteringsarbeid og joggere fører til køkaos

Asfaltarbeid mellom Skullerudkrysset og Taraldrud har resultert i lange bilkøer i lørdagstrafikken.

Arbeidet har vært varslet på forhånd, men Aftenposten får opplyst at bilister har forsøkt å komme seg frem via nærliggende veier. Dette har gjort fremkommeligheten for bilistene vanskelig, men Statens vegvesen opplyser at sperringer nå tas bort og at køene vil bli oppløst utover lørdag ettermiddag.

Sperrer veier for mosjonister

KK-mila, et mosjonsløp for kvinner med over 2000 deltagere, skaper også utfordringer for avviklingen av trafikken. Løpet går fra Bislett stadion. Det er spesielt området Bislett, Sagene og deler av Grünerløkka som vil bli berørt frem til klokken 18 lørdag. Arrangøren sperrer av veier sammen med politiet, noe som skaper køer. Et lyssignal på Sæterkrysset, Nordstrand, skapte også lange køer i løpet av lørdag.