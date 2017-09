Tusenvis av sprekinger skal lørdag ut og løpe en av de mange distansene i Oslo Maraton. Løypene går på kryss og tvers gjennom sentrale deler av byen. Akkurat der kollektivveven er på det aller tetteste. Det skaper selvfølgelig problemer og noen steder kan det kanskje være greiest å te bena fatt også for dem som ikke har startnummer.

For alle detaljer, sjekk Ruters hjemmeside her.

– Løpet får store konsekvenser for kollektivviklingen natt til lørdag, da klargjøres løypa, og helt fra klokken 05 lørdag morgen, sier pressevakt Øystein Dahl Johansen i Ruter.

Oslo maraton

Løpet vil på forskjellige måter berøre fire trikkelinjer og et dusin bussruter mens T-banen kjører uforstyrret under det hele.

– Skal du gjennom sentrum på lørdag, så er T-banen helt klart løsningen. På bakken har vi en del omkjøringer, men det ser ikke ut til at noen ruter eller avganger blir innstilt. Men det blir mye folk i sentrum, trafikken kan gå sakte og reisende bør sjekke reiseplanleggeren og beregne god tid, sier Johansen.

Det er ikke bare kollektivtrafikken som skal slite med Oslos nye maratonløype. For løperne blir det også tyngre.

Han mener dette er noe en må regne med innimellom i en by. – Ja, vi vil jo ha en levende by. Vi har noen dager i året hvor vi må ta hensyn til arrangement i byen, men vi er etter hvert blitt gode på å planlegge avvikstrafikk, så jeg regner med at det går bra – hvis bare folk beregner ekstra tid og er tålmodige.