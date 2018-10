Dramatikk på Frogner på grunn av våpenkopi

Bevæpnet politi jaget bort folk fra det som kunne være et farlig område like ved utestedet i Frognerveien etter at gjester på utestedet hadde slått alarm.

– Han har absolutt oppført seg truende. Ut fra væremåten hans gikk vi fram som om det var et ekte våpen, sier operasjonsleder Line Skott til Aftenposten. Hun sier at mannen pekte våpenkopien mot flere av gjestene.

Politiet meldte på Twitter at de for å få kontroll over situasjonen uten at utenforstående ble skadelidende, stengte Frognerveien slik at verken buss eller trikk fikk passere. Folk i nærheten ble jaget bort.

– Han har pekt denne pistolen mot flere gjester. Flere av gjestene evakuerte seg selv. Vi hadde god dialog med de ansatte på stedet. Etter hvert kom de også ut og vi var rimelig sikre på at lokalet var tomt, bortsett fra mistenkte, før vi aksjonerte, sier operasjonsleder Line Scott til Aftenposten.

Mer om krim i Oslo: Seks tenåringer tatt av politiet etter personran

Gjestene på stedet fortalte til politiet at de var helt sikre på at mannen hadde en pistol.

Gassdrevet pistol

Hans O. Torgersen

Politifolkene på stedet så den mistenkte og våpenet hans gjennom vinduene til utestedet.

Etter at politifolk med pistoler, skuddsikre skjold og hunder tok seg inn på stedet, ble den mistenkte pågrepet etter kort tid og ført ut med håndjern på seg.

Politiets innsatsleder på stedet, Magnus Strande, opplyser til Aftenposten at de fant en våpenkopi på mannen.

– Et replika av et våpen skaper like mye frykt hos folk som et ekte våpen, sier Strande.

Senere kom det opplysninger om at våpenet var en gassdrevet pistol av den typen som selv for et trenet øye ser ut som et virkelig våpen.

Frognerveien forbi utestedet var sperret mens politiaksjonen pågikk. Dette førte også til full stans for både trikker og busser.