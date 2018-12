– Jeg er oppvokst i Oslo, har gått på skole og universitet i Oslo, alle jobbene mine har vært i Oslo, og jeg har bodd i denne byen hele mitt liv. Ha, ha. Jeg er jo så Oslo som du kan få det, sier forfatter Zeshan Shakar (36).

I oktober i fjor kom hans debut Tante Ulrikkes vei ut. «Romanen treffer som et godt plassert knyttneveslag», skrev Aftenpostens anmelder og kalte boken – og veien som har gitt den sin tittel – for «det perfekte bildet på en delt bydel».

Fakta: Zeshan Shakar (36) Født i Oslo, har norsk mor og pakistansk far.

Vokste opp i drabantbyen Stovner.

Gift, to barn, bor på Ensjø.

Utdannet statsviter fra Universitetet i Oslo og i økonomi fra BI.

Er spesialrådgiver i byrådsavdelingen for oppvekst og kunnskap i Oslo kommune.

Debuterte med boken Tante Ulrikkes vei på Gyldendal forlag i oktober i fjor. Opplaget er 35.000.

I mars fikk han Tarjei Vesaas’ debutantpris.

Et kikkhull inn i noe ukjent

Boken har solgt 35.000 eksemplarer, og Zeshan Shakar fikk Tarjei Vesaas’ debutantpris. Nå er han nominert til Årets osloborger 2018.

– Veldig overraskende, men desto mer morsomt og kult. Ikke minst fordi det også er avisleserne og folk i Oslo som har pekt mot meg. Jeg har fulgt denne prisen i mange år, så dette er ordentlig gjevt.

– Hva ligger bak suksessen, tror du?

– Det kan handle om at jeg har gitt et slags kikkhull inn i noe, på flere måter. Folk fra Stovner, Groruddalen eller Oslo øst føler seg representert, og særlig innen litteraturen har nok det manglet. Andre har fått et innblikk i noe ukjent man kanskje ikke har lest så mye om før.

– Dette er vel noe mer enn bare en Stovner-bok?

– Ja, jeg tenker på den som en nasjonal- eller større Oslo-historie. På mange måter kunne den foregått i flere andre bydeler og sett ganske lik ut, sier Shakar.

Paal Audestad

Mangler felles møteplasser

Hans Oslo er først oppveksten på Stovner, men Shakar har senere bodd nord, øst og vest i byen. Nå bor han på Ensjø med kone og to barn. Noe av det han liker best, er å gå i timevis rundt med musikk i ørene og bare se.

– Oslo har fin størrelse, den føles som en storby, samtidig som den er liten nok til å være tilgjengelig. Vi som bor her ser sjarmen med de forskjellige bydelene. Oslo er ikke én by, men masse forskjellige ting.

– Og det verste er fortsatt den delte byen?

– I høyeste grad. Det er en mangel på felles møteplasser på tvers av byen og mellom ulike folk. Man omgås de man omgås, i bobler, og sitter i sin lille landsby og skuler bort på de i den andre landsbyen. Man skal kanskje ikke overdrive dette helt, for så statisk er det jo ikke, men makrobildet er definitivt at det er en delt by, sier Shakar.

Mer om Oslo i bok nummer to

Håpet er at hans bok, sammen med andre kulturuttrykk som stykket Blokk til blokk på Oslo Nye, skal få stadig flere til å føle seg representert.

– Det vil bety mye, ja. Jeg velger å tolke min suksess optimistisk. Det viser et genuint ønske om å se et bilde som går dypere enn det mediene gir. Folk har den interessen, og det er et godt utgangspunkt. Jeg er helt sikker på at det nå vil komme mer slikt innen kultur, og av folk som skriver kronikker, deltar i politiske partier eller driver påvirkningsarbeid.

– Hva med deg selv og bok nummer to?

– Det blir ingen Tante Ulrikkes vei 2, men definitivt en Oslo-historie. Jeg har ikke kommet så veldig langt, men vil fortsatt løfte stemmer som ikke har vært så mye fremme i litteraturen før, sier Shakar.

