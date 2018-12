Dette er det viktigste

* Det brant i en sveisevogn med gassflasker i T-banetunnelen ved Helsfyr T-banestasjon i natt. Ingen ble skadet i brannen.

* Ensjø, Løren og Helsfyr T-banestasjon er stengt. Reisegarantien gjelder.

* Det går buss for T-bane mellom Ensjø og Brynseng.

Ingen personer kom til skade i brannen, som nå er slukket.

– Brannen er slukket, og røykutviklingen stanset, sier brannsjef Jon Myroldhaug til Aftenposten mandag morgen.

Det var en sveisevogn med flere gassflasker med propen og acetylen som brant. Brannmannskapene har fått flaskene med propan og acetylen ut av tunnelen.

De sendte først inn en drone for å undersøke om det var trygt å gå inn.

Flere av flaskene eksploderte. Det førte blant annet til at flere glassruter på Helsfyr T-banestasjon ble blåst ut.

Klokken 06:40 skriver politiet på Twitter at brannmannskap er i ferd med å ta seg inn i tunnelen for å vurdere skadeomfanget. Brannmannskap vil trolig være tilstede en god stund lengre, i følge Myroldhaug.

Hans O. Torgersen

Ingen trafikk mellom Brynseng og Ensjø på linje 1,2,3 og 4 i dag pga.brann i tunnel. T-banen fra øst snur på Brynseng, fra vest snur på Ensjø. Det jobbes for å sette inn busser på strekningen mellom. Reisende oppfordres til å benytte andre reisemåter på strekningen hvis de kan! — Ruter (@Ruter) December 17, 2018

Buss for T-bane - flere stasjoner stengt

Klokken 06.50 opplyser Sporveien på Twitter at det settes opp buss for bane mellom Tøyen og Brynseng, og at reisende oppfordres til å ta T-bane til Tøyen eller Brynseng, og buss videre. Reisegarantien vil gjelde.

– Avganger østfra vil snu på Brynseng, sier pressevakt Øystein Dahl Johansen i Ruter til NTB.

Sporveien melder at T-banens line 4 er innstilt, og vil kun kjøres mellom Bergkrystallen og Brynseng. Linje 1 kjører mellom Majorstuen og Frognerseter. Linje 2 kjører mellom Østerås og Veitvet, mens linje 3 går mellom Kolsås og Storo. Linje 5 kjører mellom Sognsvann og Vestli, som normalt.

T-banestasjonene Ensjø, Helsfyr og Løren er stengt.

#Oslo #Akershus #Sporveien #Tbanen



Bussene stopper på følgende steder:



Brynseng og Helsfyr : Østensjøveien /oppe på brua



Ensjø : Krysset Gladengveien/ Østensjøveien



Tøyen : Økernveien v/ Tøyen stasjon.



Bussene er skiltet "Buss for bane"🚌 — Sporveien T-banen (@Tbanen) December 17, 2018

Hans O. Torgersen

Bruk alternativer

Løren stasjon er også stengt. Pressevakt Øystein Dahl Johansen i Ruter oppfordrer folk til å følge med i reiseplanleggeren og på ruter.no.

– Det blir oppdatert så raskt som mulig, sier pressevakten, som har en klar oppfordring før morgenrushet:

– Dersom du har alternative måter å reise på, så bruk dem.

Brannstedet ligger mellom Oslo sentrum og T-banens base på Ryen, men Sporveien sier de skal klare å få nok materiell på plass i nettet fra sine andre baser.

Avkjøringen fra E6 mot Grenseveien er også stengt på grunn av brannen, opplyser Statens vegvesen på Twitter.

Obre har nå fått drone støtte fra Nedre Romerike. Dronen blir kjørt inn i tunellen. — Oslo 110-sentral (@Oslo110sentral) December 17, 2018