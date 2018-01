Her er to eksempler Folk trekker frem som problemer de kan jobbe med:

Oslo er Nordens verste køby. Med bil må du i snitt regne med å benytte 30 prosent mer enn normal reisetid fra A til B på grunn av trafikk. Det er frustrerende for bilførerne, elendig samfunnsøkonomi og skadelig for klimaet. Det er behov for å finne nye løsninger.

Ungdom i Oslo sliter mest i landet med psykiske utfordringer. Jentene har det verst, 51 prosent sier de ofte har depressive tanker og følelser. Her er det behov for nye løsninger, både lokalt og globalt, og det egner seg derfor godt som et utgangspunkt for problemløsningen på Folk.