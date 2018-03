SISTE: Det brenner fremdeles på Haraldrud, men brannvesenet melder torsdag ettermiddag at de begynner å få en viss kontroll.

– Røyken avtar, og vi bruker nå flere gravemaskiner for å spre avfallet, slik at vi kommer til med slokkevann, forteller branninspektør Sigurd Folgerø Dalen.

Det er komprimert papp, plast og annet avfall som brenner. Dette er det svært tidkrevende å slokke, og etterslukkingen vil ta mange timer.

– Vi må sannsynligvis jobbe med å slukke brannen helt til i morgen. Så dette blir en utholdenhetsprøve, sier Folgerø Dalen.

Et større område rundt brannstedet vil derfor holdes avsperret inntil videre.

På grunn av skiftende vind kan røyken trekke i forskjellige retninger, melder brannvesenet ved 12.30-tiden torsdag.

Ikke spredningsfare

Bygningen hvor brannen startet, er overtent og ustabil. Deler av bygningen har kollapset.

Brannvesenet skulle torsdag ha avslutning for 20 nyansatte røykdykkere med deres siste dag på grunnkurs.

I stedet fikk de sin ilddåp på Alnabru.

To personer er kjørt til legevakten med lettere røykskader, men det er ikke meldt om savnede.

Brannvesenet har 15 biler fra Oslo og nabodistrikter i sving på stedet.

Politiet fikk melding om brannen klokken 09.40.

Naboer blir evakuert

Like etter klokken 10.30 opplyste politiet til Aftenposten at et område på en radius på flere hundre meter fra brannen er sperret av, og flere personer er evakuert.

Politiet har ikke tall på hvor mange dette gjelder.

Brannen startet i en haug med returpapir, men spredte seg etter kort tid til selve bygningen. Ifølge NRK faller det brente papirbiter ned over deler av Oslo.

Giftig brannrøyk

– Det er ikke spredningsfare til naboene Bertel O. Steen og Frognerseteren bruk. Vi oppfordrer folk i området til å lukke vinduene og slå av ventilasjonsanlegg, sier vaktkommandør Tor Audunhus i Oslo brann- og redningsetat.

Politiet har sperret av et større område rundt brannen. Vegtrafikksentralen advarer mot at røykutviklingen er såpass kraftig at den kan spre seg mot Rv. 163 og E6.

Avkjøringen til Persveien fra E6 er stengt, og brannen fører til køer i området, melder Aftenpostens journalist ved stedet.

Røyken trekker også mot toglinjen som passerer like ved, men inntil videre går togene som vanlig, melder politiet.

Brann var synlig fra store deler av Oslo

Brannen var synlig fra store deler av Oslo torsdag formiddag.

– Flammene er godt synlige fra Hellerud, sa Aftenpostens journalist Carl Alfred Dahl torsdag formiddag.

– Røyken trekker mot sørvest over boligområdene på Ulven og Teisen, ikke mange meterne over hustakene, melder Dahl klokken 10.07.

Dahl opplyser også at Sørhellinga barnehage på Hellerud holder ungene inne og vinduer lukket.

Norsk Gjenvinning har et stort anlegg i Haraldrudveien, der de tar imot mange typer avfall. Det er blant annet papir, restavfall, plast, glass og gips.

Politiet opplyste innledningsvis at det trolig er papiravfall som brenner.

Saken oppdateres.

