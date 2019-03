Tidligere Høyre-byråd vil bli ny skoledirektør i Oslo

Tidligere denne måneden gikk den utvidede søknadsfristen på den ledige stillingen som direktør for Utdanningsetaten i Oslo kommune ut.

Det er pr. nå 13 søkere til stillingen, viser den offentlige søkerlisten. Den i særklasse mest profilerte av søkerne, er Høyre-politiker Kristin Vinje.

Fakta: Dette er søkerne Stempher, Jacqueline (29), artist. Ramakrishnan, Muniarajan (33), assistant professor. Gaarder, Thorbjorn (63), chief credit officer. Khan, Fazan Ali (28), kundebehandler. Flatseth, Ireneusz (53), lærer. Vinje, Kristin (55), visedekan. Ali, Hamayun (27), pedagogisk leder. Stenberg, Marianne Mette (53), rektor. Sethurupan, Nadarajah (40), frilansjournalist. Haugen, Inga Britt Kjellevold (57), seksjonsleder. Gran, Hilde (57), avdelingsdirektør. Unntatt offentlighet (mann) Unntatt offentlighet (mann)

Vinje var skolebyråd i Oslo i 2009–2013 i det daværende borgerlige byrådet. Hun satt i perioden 2013–2017 på Stortinget og var der medlem av kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

Hun arbeider i dag som visedekan ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo.

Flere arbeider i Oslo-skolen fra før

Blant søkerne ellers er Hilde Gran, som arbeider som avdelingsdirektør i Utdanningsetaten i dag.

Også Marianne Stenberg, rektor ved Majorstuen skole, har søkt på stillingen.

2 av de 13 nåværende søkerne er unntatt offentlighet.

I tillegg har seks personer trukket sitt kandidatur. Dette kan skyldes at de har bedt om å bli unntatt offentlighet, men at kommunen ikke har funnet juridisk rom for å unnta navnene deres.

I alle fall to av søkerne på den offentlige listen er kjente navn – men av helt andre grunner: De søker på svært mange ledige toppjobber i det offentlige. Thorbjørn Gaarder, den ene av dem, har nylig også søkt på stillingen som PST-sjef.

Forrige direktør måtte gå

Utdanningsetaten er en av landets største offentlige virksomheter med sine mer enn 15.000 ansatte.

Bakteppet for den ledige stillingen er Astrid Søgnen, som hadde hatt direktørjobben i 19 år, ble bedt om å forlate den av det rødgrønne byrådet i Oslo. Hun gikk av mot sin vilje.

Søgnen var den ene av bare tre direktører i Oslo kommune som ikke var ansatt på åremål, men i en fast stilling. Stillingen som nå er lyst ut er et åremål.

Kari Andreassen, som har vikariert i jobben i fire måneder, er ikke blant søkerne.