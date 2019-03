Glem vårfølelsen: Nå kommer det mer snø på Østlandet

Det forteller vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt, Ingrid Bentsen.

Til tross for at februar ble en rekordmild måned, ser den første vårmåneden ut til å begynne med vinterlige tilstander.

– I begynnelsen av uken har det vært lett snøfall, men det er på onsdag det kommer til å snø som mest, forteller Bentsen.

60 millimeter nedbør

På Twitter melder Meteorologisk institutt at det er ventet kraftig nedbør i deler Sør-Norge. Denne vil stort sett falle som snø, men som sludd langs kysten.

Sørlandet og sørlige deler av Østlandet vil etter hvert få det litt ekstra vått: Her kan det komme 30 til 60 millimeter fra midt på dagen onsdag til torsdag kveld.

Innover Østlandet sørger kulden for at den store mengden nedbør vil komme som snø. En hovedregel er at 30 millimeter nedbør kan bli 30 centimeter snø, men i hovedstaden er det ikke snakk om såpass store mender.

Bentsen forteller at det er ventet opptil 10 cm med snø i Oslo-området.

– Vi oppfordrer folk til å kjøre ekstra forsiktig de kommende dagene, da det trolig vil bli glatt, sier hun.

Kalde dager fremover – kan bli 14 minus i Oslo

Meteorologen forteller at det blir kaldt de kommende dagene, bortsett fra en liten oppsving i temperaturen torsdag.

– Torsdag blir den mildeste dagen den kommende uken, og da vil noe av snøen regne bort, opplyser hun.

Etter det vil kvikksølvet synke.

– Til helgen blir det kaldt igjen, og da blir det nok enda mer snø, forteller hun.

Neste uke kan temperaturen falle ned mot 14 minusgrader på det kaldeste i hovedstaden.